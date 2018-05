DOM3 presentó a los once finalistas de su Premio de Arquitectura

Desarrollo de apartamentos de alta calidad

DOM3, la Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad, anunció los 11 proyectos que pasan a la fase final del III Premio Internacional de Arquitectura. Realizado cada dos años, en esta oportunidad la consigna de DOM3PRIZE consistió en idear un edificio de apartamentos de alta gama en una parcela situada en una zona de La Cala de Estepona, Málaga. Un jurado conformado por la presidenta de la Asociación, Laura Pou, el gerente de DEI-Homes, Antonio Bazán, y los arquitectos Alejandro Giménez, Ernesto Palanco, Juan Salvador Shvartzberg, Paco Guillén y Rodolfo Amieva Jacobson, estuvo a cargo de seleccionar los siguientes trabajos como finalistas: Residencial ZEN, Estelas en la mar, 81SA6, Into the Wild, Shakkei, Nuevo Horizonte, Terral & Virazón, Playa Vertical, Walk On, Hextra Space y Serenade Residencial. El ganador será revelado el próximo 14 de junio en el marco de una cena de gala a celebrarse en el Cortijo San Francisco, en Estepona, en la que se entregará un premio de 60.000 €.