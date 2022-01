Sarcásticas, libres, cautivadoras,… así son las ilustraciones de Helen Li

Share this...

Sin miedo y a por todas

La joven ilustradora australiana Helen Li es una de las voces más representativas de su generación. A un talento y coraje superlativo, esta joven creativa que actualmente opera desde la ciudad polaca de Cracovia, le ha sumado una potente formación académica en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, que sin duda le ha ayudado a ceñir conceptos y a afinar la puntería. Sea como fuere, el resultado no es otra cosa que sensacional.

En cada una de sus piezas, al menos en esta última etapa, Helen Li nos propone escenas cargadas de color, dramatismo formal y por qué no, humor. Sus protagonistas, casi siempre femeninas, son ya una marca registrada. Siempre cómodas en situaciones incomodas o al reves, sus musas son deliciosas instantáneas de una cotidianidad, que aunque ficcional, bien podría ser la nuestra.

Esta ristra de calidades y cualidades no ha pasado desapercibidas para gigantes como Google, Facebook, Dropbox, Redbull, The Wall Street Journal o Adobe que, como bien sabemos, no se toman a la ligera la comunicación corporativa o a sus embajadores.

Más allá de inspiradoras piezas o su depurada técnica digna de estudio. Lo mejor de Helen Li y su obra es que apenas estamos viendo sus primeros pasos. Estaremos atentos a su evolución.