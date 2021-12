B&W Graphic Lab completa una maravillosa gráfica para una marca de café instantáneo

Share this...

Los proyectos personales nos dan siempre mucho juego

Llegan buenas noticas de China, concretamente desde Shangai y de la mano de un viejo conocido, B&W Graphic Lab, el estudio fundado y dirigido por Ben Xu y Wei Hou. En esta ocasión nos presentan un maravilloso proyecto gráfico en el que con ingenio y sobre todo, mucha profesionalidad, se ha conseguido dar vida y personalidad a una marca de café instantáneo.

Si bien se trata de una iniciativa autopromocional y que solo existe en el universo digital, su exquisita forma de entender, ajustar y finalmente ejecutar una idea, la convierte en un interesante caso de estudio —y ciertamente una fuente de inspiración fiable— que merece ser reseñada y compartida.

Con Next, como ha sido bautizado el producto, la gente de B&W Graphic Lab buscaba la provocación visual, salirse de los parámetros no escritos inherentes a este particular sector. Subidos a una paleta de alto contraste y degradados pronunciados, se consiguió la base ideal para que el elemento estrella de cada composición diera lo mejor de sí. Efectivamente, estamos hablando del logotipo, una pieza deliciosa que sutilmente y de forma descaradamente subliminal, insinúa el nombre de la marca. Los glifos, especialmente diseñados para la ocasión, que le dan forma, sirven también —por separado— para generar texturas y ornamentar espacios físicos y virtuales. Brillante.

La propuesta del equipo creativo de B&W Graphic Lab se completa con una serie de copies a la altura y unos mockups «al aire libre» de una realidad superlativa. «Una marca debe ser recordada por su nombre, presentada por su packaging y consagrada por su sabor. Solo activando los sentidos de las personas en todos los aspectos, una marca puede reflejarse en la mente manera tridimensional y completa», comenta Ben Xu.