Cinco libros para el mes de marzo. Autores de diseño para lectores de diseño

Vademécum de métodos de diseño, de Samuel López-Lago

Editado por Experimenta Libros, Vademécum de Métodos de Diseño, del diseñador, docente y escritor español, Samuel López-Lago, constituye una breve recopilación de métodos relacionados con el diseño orientados a resolver problemas. No pretende ser un compendio exhaustivo de métodos de diseño, ni un recorrido por la disciplina de lo que hoy en día se ha dado en llamar Design Thinking. Pretende más bien ser un manual de consulta breve y certero, para que tanto iniciados como no iniciados puedan resolver problemas utilizando herramientas como las que utilizan los diseñadores y que, en muchas ocasiones, han tomado prestadas de otros campos (la antropología o la sociología, por citar algunas). Seguir leyendo.

Architecture. From Prehistory to Climate Emergency, de Barnabas Calder

En Architecture. From Prehistory to Climate Emergency, el historiador y profesor titular en la cátedra de Arquitectura de la Universidad de Liverpool, Barnabas Calder, nos lleva por un deslumbrante recorrido en los que se incluyen algunos de los edificios más asombrosos de los últimos 15 mil años, desde Uruk, pasando por la antigua Roma y el Liverpool más victoriano, hasta las megaciudades en auge de China. Este obra de 576 páginas editada por Pelican, revela cómo cada edificio, desde el Partenón hasta la Gran Mezquita de Damasco y una típica casa georgiana, fue influenciado por la energía disponible de cada momento de la historia, y por qué este dato es tan importante. «Hoy en día, la arquitectura consume tanta energía que el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo provienen de la construcción y el funcionamiento de edificios. Si queremos evitar un cambio climático catastrófico, ahora más que nunca, necesitamos edificios tan hermosos como inteligentes», asegura Calder.

Atlas of Brutalist Architecture

El brutalismo está viviendo una segunda juventud y para celebrarlo, Phaidon ha decidido publicar Atlas of Brutalist Architecture, un soberbio trabajo que nos muestra este controvertido estilo cómo nunca antes se había hecho.

Esta obra de 568 páginas se construye a partir de las reseñas de más de 800 edificios, clásicos y contemporáneos, existente y demolidos, de arquitectos contemporáneos como Peter Zumthor, Alvaro Siza, Herzog & de Meuron, Renzo Piano, Tadao Ando o Zaha Hadid y arquitectos más clásicos, como Carlo Scarpa, Le Corbursier, Marcel Breuer, Lina Bo Bardi, Louis Kahn, Oscar Niemeyer o Frank Lloyd Wright.

Capas en el tiempo. Lo que cuentan los collages de Emilio Gil

Experimenta Libros presenta Capas en el tiempo. Lo que cuentan los collages de Emilio Gil, un libro imprescindible para diseñadores, artistas, educadores y amantes de la cultura visual, protagonizado por el el famoso diseñador gráfico madrileño, fundador de Tau Diseño, Emilio Gil Cerracín. «Mis collages dicen mucho de mi, de cómo soy personalmente, de cómo diseño, de cómo ha sido mi vida, de lo que me interesa o me ha interesado, de lo que me ha ido formando», confiesa Emilio Gil. Seguir leyendo.

Principles of Logo Design: A Practical Guide to Creating Effective Signs, Symbols, and Icons, de George Bokhua

«Cuando piensas en una marca a menudo lo primero que te viene a la mente es el logotipo, la representación visual de ese producto, lugar, cosa o negocio. Nunca se debe subestimar su poder», comenta el diseñador georgiano George Bokhua, autor de Principles of Logo Design. Editada por Rockport Publishers, en esta obra de 224 páginas, Bokhua comparte sus procesos creativos, el cual lo ha llevado trabajar para compañías de la talla de Disney, New Balance, NFL, Sonic o Wired y a ser uno de los máximos referentes del diseño de su país natal.

La imagen de portada es obra del ilustrador italiano Joey Guidone