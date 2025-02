Cinco libros para el mes de febrero. Porque siempre hay ganas de leer

Un diseñador cualquiera, de José Manuel Mateo Hernández

Escrito en primera persona y basado en la práctica del diseño industrial durante un periodo de más de 30 años, Un diseñador cualquiera es una historia vital entre dos siglos llenos de grandes cambios, que nos habla con gran sinceridad de vocaciones, sueños, quehaceres y pasiones, desvelándonos entre sus líneas un sinfín de secretos sobre el diseño que no suelen aflorar con mucha facilidad más allá de la escena profesional más íntima y privada.

En esta imperdible obra, editada por Experimenta Libros, su autor, el diseñador catalán José Manuel Mateo Hernández, nos invita a acompañarlo en su viaje personal desde el descubrimiento de una disciplina fascinante hasta su ejercicio profesional diario. A lo largo de sus páginas, el lector se adentrará en un relato dinámico y emocional que no solo revela las complejidades del diseño, sino también los sueños, luchas y pasiones que lo impulsan. Alejado de los clichés y visiones idealizadas, Un diseñador cualquiera muestra el lado menos visible pero igualmente esencial del diseño: el trabajo silencioso, la dedicación y la humildad de aquellos diseñadores que, sin buscar protagonismo, mejoran nuestra vida cotidiana. Seguir leyendo.

The Art of Modern Design: The Interiors of James Magni & Jason Kalman

Editado en inglés por Phaidon, el libro The Art of Modern Design: The Interiors of James Magni & Jason Kalman, regala a sus lectores una vision única y privilegiada del día a día de una de las firmas de interiorismo más interesantes de la costa oeste estadounidense. Por supuesto estamos hablando de Magni Kalman Design, el estudio fundado y dirigido por James Magni y Jason Kalman. En esta obra de tapa dura y 225 páginas, se muestran 13 proyectos que combinan una rica paleta modernista de vidrio, hormigón, piedra y acero, con textiles lujosos y arte de primera línea. También se incluye un capítulo sobre el desarrollo de sus muebles de lujo, piezas exclusivas de la Colección Magni Home, que los diseñadores abordan como esculturas únicas, ofrece una mayor comprensión de su perspectiva creativa. Toda una celebración del arte, la artesanía y la belleza atemporal de los interiores contemporáneos.

El diseño en la era de la inteligencia artificial, de Javier Rico Sesé

Una de esas diferencias parece ser la creatividad, cualidad que nos distingue tradicionalmente como seres humanos de otras especies. En El diseño en la era de la inteligencia artificial, Javier Sesé analiza el impacto que la llegada de la IA tendrá en el proceso de creación del diseño y los cambios que afectarán a la profesión. Su utilización, más allá de la técnica, ¿tendrá una implicación solo en aspectos estéticos o irá más allá, como ya ocurriera con la llegada del ordenador? ¿Cuáles serán las posibles consecuencias y conflictos que se plantearán a nivel de autoría sobre las creaciones de este tipo de tecnología? Este libro, editado por Experimenta Libros, busca responder, además, a muchas otras preguntas, entre ellas la que refiere a si la IA puede ser creativa o no, sin entrar en profundidad en descripciones demasiado técnicas, que son parte de otras disciplinas. Seguir leyendo.

¿Qué es el diseño?, de Isabel Campi

«Casi todo lo que usamos y leemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos ha sido diseñado. En nuestro mundo industrializado y digital, prácticamente todo aquello artificial ha sido proyectado previamente y, por lo tanto, diseñado. ¿Pero sabemos exactamente qué es el diseño?».

Este nuevo libro de Editorial GG arroja luz sobre una de las actividades más omnipresentes y al mismo tiempo ignoradas de nuestra sociedad. Isabel Campi, una de las mayores expertas en teoría e historia del diseño, nos introduce de forma divulgativa a todo lo que rodea al universo del diseño: desde su significado y ámbitos de actuación hasta su historia, sus diferencias geográficas y culturales, la realidad de la profesión de diseñador y las cuestiones más candentes en la actualidad. El resultado es un texto ameno, sencillo y clarificador que interesará a periodistas culturales, a amantes de la cultura visual y, por supuesto, a todos aquellos jóvenes que estén pensando en hacer de la creatividad su profesión.

Ed Fella: A Life in Images

Unit Editions nos regala esta vez un arrollador volumen dedicado a la obra y vida profesional del famoso diseñador y artista estadounidense, Ed Fella. Un ensayo gráfico de 316 páginas constituye la pieza central del libro. Diseñado por el propio Fella con su estilo inimitable, se trata de una historia visual de una vida notable en imágenes, contada por el propio protagonista.

Ed Fella: A Life in Images contiene una amplia gama de obras de arte, páginas de cuadernos de bocetos y collages; ejemplos de diversos encargos de ilustración y anuncios impresos; Polaroids y fotografías; junto con muchos de sus folletos basados en tipografía, reconocibles al instante.

El libro también incluye una introducción de Katherine McCoy; ensayos de Lorraine Wild, Rick Poynor y David Cabianca, que se centran en la larga carrera de Fella, su extenso trabajo en cuadernos de bocetos y sus folletos, respectivamente; y un epílogo de su hija, Andrea Fella.

La imagen de portada es obra de la ilustradora estadounidense Monica Garwood