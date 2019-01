Discovering the History of Astronomy. La nueva colección de Kronecker Wallis

Discovering the History of Astronomy – Scientists who changed the way we see the Universe

La digitalización del conocimiento ha empujado a editoriales de todo el planeta al borde de la extinción. El ecosistema del papel impreso, tal como lo conocíamos, ha cambiado para siempre. Esta nueva realidad ha obligado a grandes, medianas y pequeñas editoriales a replantear su estrategia. En el caso Kronecker Wallis, su directiva ha decido apostar por la calidad. Con dos títulos editados hasta la fecha, la reimpresión de Principia, el famoso trabajo de Isaac Newton, y un imponente volumen dedicado al legado gráfico del naturista y explorador Alexander von Humboldt, esta joven editorial ha encontrado su lugar en este nuevo escenario.

Seis libros, seis estudios, seis planetas

Su próximo lanzamiento, que está buscando financiación a través de Kickstarter, se llama, Discovering the History of Astronomy – Scientists who changed the way we see the Universe. Se trata de una colección compuesta por seis libros, cada uno consagrado a estudios que cambiaron nuestra forma de ver el mundo: De revolutionibus orbium coelestium, de Nicolaus Copernicus;

Astronomiae instauratae mechanica, de Tycho Brahe; Astronomia Nova, de Johannes Kepler; Harmonices Mundi, de Johannes Kepler; Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, de Galileo Galilei; Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, de Galileo Galilei.

Sobre el diseño

La apuesta por el diseño no es menor, en casos anteriores, tanto la impresión como la puesta en pagina ha sido notable. Discovering the History of Astronomy, no será diferente: “Estamos creando una galaxia de libros, cada uno inspirado por un planeta diferente. Con esta idea en mente, hemos puesto en practica nuevas técnicas de impresión para identificar las portadas y los planetas que representan”.

La experimentación con tintas que reaccionan a la luz o al calor, los bajorrelieves, troquelado, fundas… son algunos de los recursos que Kronecker Wallis y su equipo de diseño han incorporado a esta colección que promete ser imprescindible para todo entusiasta de la ciencia, el diseño… y la buena lectura.