El figurativismo colorido de Cathal Duane. Ilustración irlandesa

Mil y una formas de traducir la realidad que nos rodea

Si bien podríamos decir que la obra de Cathal Duane está íntimamente emparentada con la de creativos como Linn Fritz o Ty Dale, también es verdad que esta joven ilustradora y diseñadora gráfica irlandesa ha conseguido marcar la diferencia a través de un acertado y arriesgado uso del color.

Moviéndose con inteligencia en los inciertos terrenos del figurativismo moderno, Duane va construyendo escenas potentes, formalmente exageradas y conceptualmente sólidas. Esta particular manera de entender y traducir la realidad que nos rodea, la ha llevado a trabajar para firmas como The Atlantic, Time Out London o BBC Focus, y a ser preseleccionada para la última edición de los World Illustration Awards, el famoso concurso organizado por la Asociación de Ilustradores del Reino Unido.

Actualmente en Francia, el techo de Cathal Duane está aún por determinarse. Estaremos atentos a su evolución. Puedes ver más proyectos sobre ilustración en este enlace.