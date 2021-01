Entre líneas, texturas y melancolía: Karolis Strautniekas y la ilustración lituana

Share this...

El trazo, la interpretación, el mensaje

Qué es un ilustrador sino un traductor, un mediador, una interfaz entre la palabra escrita y las imágenes. Una buena pieza, conceptual y estéticamente lograda, puede elevar un producto o por el contrario, sepultarlo. De ahí la capital importancia de contar con profesionales dotados técnicamente y por sobre todo, con la sensibilidad necesaria para conceptualizar y vender una idea de forma efectiva.

En este sentido, el diseñador gráfico, ilustrador y artista lituano, Karolis Strautniekas es todo un ejemplo. Dueño de un pulso impecable y una astucia muy por encima de la media a la hora de leer entre líneas, muchas de las imágenes de este joven creativo que actualmente opera desde Vilna, son piezas clave en los ecosistemas gráficos de gigantes como Apple, The New York Times, Facebook, Adobe, Audi o Forbes, marcas que como bien sabemos, no se toman a ligera su identidad o a sus embajadores.

Estilisticamente, la obra de Strautniekas comparte ciertos lugares con la de gente como Charlie Davis o Mads Berg (los rasgos más art déco), aunque en algunas piezas se puede vislumbrar un poco de la gran Malika Favre, (concretamente en el tratamiento de las sombras y los espacios negativos). Por supuesto, acumular influencias no significa nada, el reto radica en hacerla tuyas y crear algo nuevo, en este caso, Strautniekas suma texturas deliciosas, paletas refinadas y personajes que pendulan entre el hiperrealismo y el realismo mágico. Sea como fuere, el resultado son piezas solidas y absolutamente cautivadoras. Brillante.