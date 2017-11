Experimenta presenta su edición impresa número 75

Internet de las cosas: la cuarta dimensión de los objetos

El número 75 de Experimenta ya está aquí. Bajo el título, Internet de las cosas: la cuarta dimensión de los objetos, esta nueva entrega del magazine español analiza el papel de los diseñadores en el universo IoT (Internet of Things), esta silenciosa revolución que amenaza con redefinir la forma en que interactuamos con nuestro entorno. A través de entrevistas, reportajes, reseñas y análisis de productos y de experiencias, esta nueva entrega de Experimenta ofrece algunas respuestas, y una mirada diferente, sobre lo que muchos expertos entienden como el próximo gran hito del diseño.

Experimenta 75 ya está disponible en nuestra tienda online y en puntos de ventas autorizados. Con cada número, como ya es costumbre, compartimos en forma de adelanto, el editorial del director de Experimenta, el Dr. Marcelo Leslabay.

Internet de las cosas: la cuarta dimensión de los objetos

Ya queda menos tiempo para verificar si en 2020 habrá 50.000 millones de objetos conectados a Internet, como pronosticaba Cisco IBSG en abril de 2011. De momento Internet de las Cosas (Internet of Things – IoT) ha sido superado y renombrado como Internet de Todo (Internet of Everything), una red global de objetos, entornos y personas, conectada en todas direcciones y con miles de posibles aplicaciones que se incorporan poco a poco en nuestras vidas.