Flyby, imagen de marca de Alphabet Design

Una imagen en bucle

Sam Lane y Sebastian Needler, de Alphabet Design, son los responsables de la imagen de marca de Flyby. Una joven start-up estadounidense dirigida, según sus fundadores, a aquellos “quienes no tienen tiempo para la resaca” y apuestan por beber de forma más prudente y vivir mejor. Los diseñadores han creado una imagen en bucle, inspirada en el nombre del producto, fácilmente identificable con Flyby e infinitamente flexible, este activo de marca funciona como logotipo, tipografía, imagen o iconografía, permitiendo a sus consumidores “volar sobre (fly by) su propia resaca”. “Hemos optado por una imagen completamente distinta a la normalmente asociada a este tipo de productos”, explican los diseñadores, que han elegido una paleta de colores alegre y contemporánea, sobre la que se muestra a jóvenes interactuando con Flybyde una manera lúdica y atractiva. En sobres individuales o botes de plástico tradicionales, el producto muestra su composición a través de un lenguaje cercano y coloquial. Además, Alphabet Design ha creado la nueva imagen on line de la marca y ha contado con la colaboración de James Huson para el desarrollo del proyecto de animación del bucle.