Iwant cambia la reglas de juego con la identidad de Talea Beer Co.

Share this...

Geométricas pero amigables, coloridas pero sensatas, las composiciones que conforman el paisaje gráfico de Talea Beer Co. convence

Talea Beer Co. es una de las fabricas de cervezas artesanales con mayor presente y proyección de la ciudad de Nueva York, y en gran medida se lo debe a la brutal identidad desarrollada por Iwant, el galardonado estudio estadounidense fundado en 2003 por John Gilsenan.

La propuesta del equipo creativo a cargo de esta cuenta se entiende desde el desenfado y la imperiosa necesidad de dotar a la marca de una personalidad exuberante, distintiva y lo suficientemente ecléctica para desmarcarse de la competencia en los puntos de venta, forma instantánea. «Trabajamos en estrecha colaboración con nuestro cliente para crear un trabajo del que todos podamos estar orgullosos», asegura Gilsenan.

Geométricas pero amigables, coloridas pero sensatas, las composiciones que conforman el paisaje gráfico de Talea Beer Co. convence desde todos los ángulos y niveles. Aunque se podría decir que se trata de una apuesta arriesgada, que no se identifica con el producto que se intenta vender, lo cierto es que la salvaje competencia en este particular sector de la industria cervecera obliga a tomar medidas drásticas. Bienvenidas sean.