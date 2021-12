La ilustración «análoga digital» de Luis Mendo. Un salmantino en Tokio

De técnicas, inspiración y ejecución. Rescatar el pasado para afrontar el futuro

La ilustración está pasando, al menos en términos de productividad, su mejor momento. Solo es cuestión de dar un paseo por la red de redes y los resultados se listan de a miles, millones. Creativos de todas partes del mundo, edades, estilos,… algunos mejores que otros pero todos peleando por hacerse un lugar en un mercado que cada día quiere más y mejores piezas. Despuntar, imponerse en estas condiciones se antoja una tarea imposible pero al final el talento termina por imponerse. Este es el caso del ilustrador, diseñador y director de arte salmantino Luis Mendo, que con una propuesta original y una refinada técnica, ha conseguido ganarse el respeto de sus pares y la admiración de los entusiastas de esta disciplina.

Desde su estudio en Tokio, Mendo retrata la cotidianidad como pocos —o nadie— son capaces de hacerlo. Escenas cargadas de nostalgia, anhelo y velada alegría que consiguen conectar de forma instantánea con el observador en diferentes formas y niveles. El encanto y efectividad de sus trabajos no pasaron desapercibidos para los gigantes del sector editorial como The New York Times, The Washington Post o The New Yorker, siempre en la búsqueda de nuevos piezas para potenciar sus textos, también para firmas de sectores tan distintos como universales como Adobe, American Express, Apple o Uniqlo. Este dato por sí solo ya nos da la pauta de la dimensión de su figura y profesionalidad.

Por supuesto, el rasgo más característico de la obra de Mendo, al menos de esta última etapa, es su apuesta «análoga digital». Se trata de una lograda técnica mixta en la que, con herramientas digitales, consigue recrear trazos y texturas propias de los años 60 y 70 e insuflar una calidez reconfortante a cada una de sus placas. Brillante.

A continuación os compartimos un puñado de trabajos que bien sirven para entender mejor a Luis Mendo, su técnica y por sobre todo, su visión.