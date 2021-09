La ilustración de Simon Landrein, la excepcionalidad hecha rutina

La comunicación visual como forma de vida

The New York Times, Le Monde, The New Yorker, Die Ziet, Wired, MIT Technology Review, GQ France,… y la lista sigue y sigue. La cartera de clientes habituales de Simon Landrein es tan impresionante como amplia. No importa el producto, la cabecera, el país o el idioma, su piezas consiguen conectar con el público a niveles que solo los elegidos pueden aspirar. Este joven ilustrador galo ha conseguido, a través de los años y la dedicación absoluta, hacerse con un lugar de privilegio en la escena europea de una disciplina tan competitiva como la ilustración.

A partir de la dramatización de las formas y con una paleta explosiva, los personajes de sus composiciones rozan los naïve, siempre a merced de un entorno generoso en elementos y geométricamente indescifrables.

Egresado de la Supinfocom, la Escuela Superior de las Ciencias de la Comunicación de Arlés, actualmente opera desde la ciudad de Londres. En este artículo hemos reunido un puñado de sus piezas más recientes entender mejor el calibre de un creativo diferente. ¡A disfrutar!