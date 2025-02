Una vision única y privilegiada

Editado en inglés por Phaidon, el libro The Art of Modern Design: The Interiors of James Magni & Jason Kalman, regala a sus lectores una vision única y privilegiada del día a día de una de las firmas de interiorismo más interesantes de la costa oeste estadounidense. Por supuesto estamos hablando de Magni Kalman Design, el estudio fundado y dirigido por James Magni y Jason Kalman. En esta obra de tapa dura y 225 páginas, se muestran 13 proyectos que combinan una rica paleta modernista de vidrio, hormigón, piedra y acero, con textiles lujosos y arte de primera línea. También se incluye un capítulo sobre el desarrollo de sus muebles de lujo, piezas exclusivas de la Colección Magni Home, que los diseñadores abordan como esculturas únicas, ofrece una mayor comprensión de su perspectiva creativa. Toda una celebración del arte, la artesanía y la belleza atemporal de los interiores contemporáneos.