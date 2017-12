The World Is Not a Rectangle. El mundo ilustrado de Zaha Hadid

El mundo no es un rectángulo

Con texto e ilustraciones de Jeanette Winter, y publicado por Simon & Schuster, The World Is Not a Rectangle (El mundo no es un rectángulo) muestra el mundo de la prestigiosa arquitecta iraquí, Zaha Hadid, a través de coloridos dibujos. Un libro ilustrado de no ficción para todos los públicos, con imágenes que recorren la trayectoria de este icono de la arquitectura, que desde pequeña soñó con diseñar sus propias ciudades. A través de edificios como la Opera House de la ciudad china de Guangzhou o las Signature Towers de Dubai, entre otros, la autora se adentra en la vida de Zaha Hadid, que después de estudiar arquitectura en Londres abrió su propio estudio en esta ciudad. Una trayectoria fascinante, en la que como mujer musulmana la arquitecta se enfrentó a numerosos obstáculos y que ha dado como resultado edificios únicos, que inspirados en la naturaleza suponen ya un hito en la historia de la arquitectura mundial.