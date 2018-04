Circular Knitic, la máquina de tejer digital de código abierto de Varvara & Mar

Diseño español

Circular Knitic es una máquina de tejer digital y DIY desarrollada por el dúo de artistas digitales Varvara & Mar, en España. El proyecto ha sido presentado en el marco de la exhibición Doers organizada por el centro de arte y tecnología Etopia de Zaragoza. En ciudades como Bilbao, Madrid o Barcelona, además, los dos creativos están trabajando con otros colectivos en la organización de talleres de fabricación digital centrados en la Circular Knitic.

Tecnologías digitales aplicadas

A lo largo de las últimas décadas, el desarrollo de las tecnologías digitales aplicadas al mundo del diseño y el nacimiento de movimientos o plataformas que impulsan el trabajo colaborativo y la reapropiación por parte del individuo de los procesos de producción han generado nuevas posibilidades creativas y han difuminado las fronteras entre arte, ciencia y artesanía. Es en este espacio donde se mueven las investigaciones de los artistas new media Varvara Guljajeva —creativa estonia especializada en instalaciones interactivas y en esculturas cinéticas— y el barcelonés Mar Canet, cofundador de distintos colectivos artístico-tecnológicos. Desde el año 2009, los dos creativos trabajan juntos en el diseño de proyectos e instalaciones que nos hablan del papel de las tecnologías digitales en la construcción de una sociedad más creativa, autónoma y participativa. En concreto, algunas de las últimas propuestas de Varvara & Mar miran hacia una innovación y regeneración del ámbito textil, posible precisamente gracias a la filosofía maker o DIY (Do it Yourself, “hazlo tú mismo”), a las herramientas de fabricación digital y a las tecnologías de código abierto.

Componentes

Heredera del proyecto RepRap y de las máquinas de prototipado rápido y enteramente open source, la tricotosa digital Circular Knitic integra los motores NEMA (es decir, de la National Electrical Manufacturers Association), el sistema de bajo coste y código abierto Openbeam y placas Arduino Uno con la tecnología 3D y de corte láser.

Presentaciones

En España, el proyecto ha sido presentado por primera vez en diciembre de 2014, en el marco de la exhibición Doers, organizada en el Centro de Arte y Tecnología Etopia de Zaragoza por David Cuartielles, cocreador con Massimo Banzi y Dave Mellis de la plataforma hardware Arduino. El proyecto, además, está siendo protagonista de una serie de conferencias y talleres organizados por los propios diseñadores en distintos centros del país y que, a día de hoy, han tocado las ciudades de Madrid, Barcelona y Bilbao, donde se ha enmarcado en las actividades previas al último Bilbao Maker Faire. Más recientemente, el proyecto de Varvara & Mar ha sido expuesto en el Victoria & Albert Museum de Londres con ocasión del London Design Weekend, que ha tenido lugar del 19 al 27 de septiembre de 2015.

“Las tecnologías deben ser abiertas para ser reutilizables, reinventables, modificables y controlables por el propio usuario-productor”.

El primer laboratorio de fabricación de la tricotosa digital DIY ha tenido lugar en abril de 2015 en Madrid y ha sido organizado en colaboración con el equipo creativo de Ultra-Lab. Nacido en enero de 2011 y con sede en Madrid y en la ciudad francesa de Marsella, el colectivo Ultra-Lab se dedica a la difusión de los new media, de las máquinas de fabricación digital y del hardware abierto con las funcionalidades tanto creativas como sociales. “Las tecnologías —declaran los propios responsables de la iniciativa— deben ser abiertas para ser reutilizables, reinventables, modificables y controlables por el propio usuario-productor”. La construcción de proyectos abiertos y redes colaborativas o la organización de talleres de fabricación digital personal van encaminados hacia un mismo objetivo: cuestionar el modo de producción dominante y devolver a la comunidad un espacio de libertad y autonomía basado en el hacer creativo y en el cruce de disciplinas. Pues bien, en este camino —nos enseñan proyectos como Ultra-Lab o artistas como Varvara&Mar—, máquinas como la Circular Knitic o las impresoras 3D están jugando un papel imprescindible.

