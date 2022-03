Kava & Chai, de 4Space Design. Interiorismo por partida doble en los Emiratos Árabes Unidos

Share this...

Dos espacios, una idea

4Space Design, el galardonado estudio emiratí fundado en 2001 por Firas Alsahin y Amjad Hourieh, ha sido el encargado de desarrollar el interiorismo de las dos sedes que Kava & Chai, franquicia dedicada al café e infusiones de autor, tiene en la ciudad de Dubai.

Por la propia naturaleza del sector, la propuesta de Alsahin y Hourieh debía más que prever, promover la circulación alta de clientes pero, al mismo tiempo, teniendo en cuenta la entidad de las localizaciones —el Dubai International Financial Center y el Mall of the Emirates— cualquiera fuera el resultado, debía ser como mínimo impactante.

Con estos antecedentes, la gente de 4Space Design se decantó por explotar los espacios de altura y vaya si lo hicieron. Un imponente sistema de luminarias, compuesto por decenas de enormes lámparas de suspensión ordenadas simétricamente, cubre casi por completo la superficie del techo para terminar «derramándose» en la nave, justo detrás de la barra. Este efecto envolvente es sin duda el sello del proyecto y pivote estético de todas las composiciones, hasta el inmenso logo monolítico en el centro de la sala pierde fuelle ante esta suerte de instalación lumínica. «4SPACE ha creado una narrativa exitosa que ha conseguido convertir un espacio aburrido un lugar productivo pero acogedor y digno de Instagram», comenta Alsahin.

La nota final se lleva el local más pequeño. Conseguir hacer funcionar un diseño que precisa mucho espacio para dar lo mejor sí, en un local de apenas 34 m2 (Mall of the Emirates) es dingo de reseñar. Brillante. El detalle de las mesas individuales de terraza y fieltro es simplemente genial.