Sara Leonor y una explosión de color en la capital británica

42 m2 nunca dieron para tanto

La talentosa diseñadora madrileña Sara Leonor, ex de la IADE, firma una espectacular reforma en el corazón de la capital británica. Se trata de un piso de apenas 42 m2 ubicado en King’s Cross y cuyos dueños buscaban optimizar funcional y formalmente. “Los propietarios querían actualizar el apartamento porque ya no les resultaba funcional. Necesitaban más almacenaje, pero las dimensiones del hogar requerían de soluciones creativas y eficientes que ocuparan el menor espacio posible», explica Sara Leonor y agrega: «Nuestra misión era aportar todas las comodidades de un piso grande en un espacio de dimensiones reducidas, a la vez que aportar estilo, diferenciación y personalidad”.

Es de esperar que con tan escasos m2 se pudiera caer atascos, aglomeraciones de elementos que no hicieran otra cosa que entorpecer los sentidos. Pues no, este no ha sido el caso. Con un criterio al alcance de pocos, Leonor supo encajar las piezas para que todo estuviera ahí en tiempo y forma. “Todos los elementos tienen una razón de ser. No soy partidaria de incluir objetos que sean meramente estéticos. Deben cumplir una función en el proyecto global de interiorismo. Habitualmente, diseñamos a medida buena parte de las piezas de nuestros proyectos de interiorismo”, recalca la diseñadora.

Ahora sí, indudablemente, el sello del proyecto es su brutal apuesta por el color, y no solo por la cantidad y variedad, que ya es mucho decir, sino por haber decido utilizarlo como hilo conductor de un relato visual absolutamente exquisito. «Tenían claro que querían emplear el verde en la cocina y, a partir de ahí, fuimos definiendo el resto de opciones cromáticas». El rojo define la zona inferior y superior de la estancia mientras que el blanco de la franja central aporta un entorno neutral para los objetos decorativos de la pareja, que quiso conservar, además, la cómoda original. Gracias a una bancada en zona de L se genera espacio para las visitas, al tiempo que se guarda la colección de discos y se oculta el radiador de la estancia».