Carbon Engineering. Extraer CO₂ de la atmósfera para convertirlo en energía limpia

Desarrollo tecnológico sostenible

Fundada en 2009, Carbon Engineering es una empresa canadiense especializada en la producción de energía limpia. Propiedad de un grupo de inversores privados entre los que se encuentra Bill Gates, la compañía ha desarrollado y comercializa dos tipos de tecnologías: Direct Air Capture (DAC) y Air To Fuels™. La primera procesa el aire atmosférico y lo purifica al remover las partículas de CO2, a través de un circuito cerrado alimentado solo por agua y electricidad. El resultado es un volumen de CO2 puro y comprimido que puede ser almacenado bajo tierra para evitar sus costes de eliminación, o transformarse en combustible limpio mediante el segundo desarrollo de la firma. Air To Fuels™ utiliza electricidad renovable para generar hidrógeno a partir del agua, al que luego combina con el CO2 capturado de la atmósfera para producir combustibles de hidrocarburos como el diesel, la gasolina y el Jet-A. Esta tecnología permite reducir significativamente la huella de carbono del sector de transporte al generar un producto compatibles con los motores actuales, pero que no agrega emisiones de carbono a la atmósfera.