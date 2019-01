La computación cuántica ya está aquí

Aunque la carrera de la computación cuántica se viene desarrollando hace muchos años, siempre ha estado circunscrita al aséptico ámbito de los laboratorios de investigación y al más salvaje secretismo empresarial. Pues bien, IBM acaba de presentar el IBM Q System One, el primer ordenador cuántico de uso comercial de la historia. “Es un paso gigante en la comercialización de la computación cuántica”, afirma Arvind Krishna, directora de la división de investigación de IBM.

Su aspecto es casi tan impresionante como su tamaño. Un cubo de vidrio de 2,7 metros de altura ofrece al ordenador las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento: cero interferencias del mundo exterior y -273 ºC de temperatura interna. Aunque se trata de un dispositivo de uso comercial, no puede ser utilizado por cualquiera, en cualquier lugar, ni para cualquier tarea. Su potencia de calculo es de 20 qubits (quantum bits), muy por encima de cualquier ordenador convencional, pero en clara desventaja con sus pares enclaustrados en los laboratorios de Intel, 49, qubits; de Google, 72 Qubits o de la propia IBM, con 50 qubits.

Si la Ley de Moore fuera aplicable a la computación cuántica, no sería descabellado soñar que en solo un par de décadas podríamos tener un ordenador cuántico en nuestro propio escritorio.