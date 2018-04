Simone Giertz, la reina de los robots. El triunfo del fracaso

Diseño robótico o cómo transformar el fracaso en éxito

Popularmente conocida en YouTube como: The Queen of Shitty Robots (la reina de los robots de mierda), Simone Giertz es una joven inventora Sueca que, con mucho entusiasmo y un hardware libre, comenzó a crear máquinas autómatas para que le ayudaran a realizar las tareas diarias: despertarse, lavarse los dientes, preparar el desayuno, maquillares. Todas sus creaciones resultaron tan desastrosas como divertidas y el continuo fracaso de sus robots —así como su particular carisma y buen humor— la convirtieron en un éxito de la plataforma de vídeos, alcanzando casi el millón de suscriptores. Atreverse a fracasar con sus inventos así como a presentarlos al público con asombroso desparpajo han sido la clave de su popularidad. Pero el gran logro de Simone es, quizás, menos perceptible: mientras ella aprende a construir raros e inútiles aparatos, nos introduce con total naturalidad en el complejo mundo de la robótica y nos recuerda que el fracaso y el éxito irán siempre de la mano.