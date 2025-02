La columna de Eugenio Vega: La máquina de la verdad

“En este libro he escrito lo que consideraba, y sigo considerando, que era la verdad. […] ¿Por qué se ha prohibido mi libro, que de alguna manera puede responderse a las necesidades espirituales del pueblo soviético, y que no contiene ni falsedades ni calumnias, sino verdad, dolor y amor por las personas?” (Vasili Grossman, carta a Nikita Jrushchov, 1962).

I

Como tantas cosas, las grandes transformaciones en la comunicación tuvieron lugar antes que en otro sitio en Estados Unidos. En una fecha tan temprana como 1928, los periódicos se hacían eco de la difusión televisiva de la obra The Queen’s Messenger que fue recibida por unos pocos receptores en los estudios de la propia emisora. Se trataba de una emisión experimental que combinaba la transmisión radiofónica con la difusión de imágenes en baja resolución para una pantalla de tres pulgadas (Reading Times, 1928). Quienes asistieron al acontecimiento dijeron que los actores parecían más delgados de lo que en realidad eran. Según el cronista del Brooklyn Daily Eagle, “la televisión hace a la mujer más joven y más bella. Así lo ha demostrado la experiencia que vimos ayer” (O’Neil, 1928).

A finales de los años setenta, el sistema de televisión hertziana mostró sus limitaciones para adaptarse a unas audiencias cansadas del modelo de programación generalista destinado al público familiar. Además, las tres grandes cadenas (ABC, CBS y NBC) tenían dificultades para que su señal, emitida en VHF, llegará con suficiente calidad a las zonas rurales del interior. Para solucionarlo se crearon redes de transmisión por cable, como las que ya existían en las grandes ciudades. De ese modo, la emisión no sufría las alteraciones atmosféricas que afectaban, no solo a las señales de VHF, sino a las de UHF.

Pronto comenzaron a difundirse por esas redes canales especializados que ya funcionaban en las grandes ciudades. La Home Box Office (HBO), que había empezado a emitir películas de pago en 1972, se incorporó a estas nuevas redes para llegar a una audiencia mucho mayor. También surgieron otros nuevos contenidos, como la Music Television (MTV) que contribuyó a estandarizar el formato de los videoclips y fomentó su difusión en todo el mundo.

II

En 1978, Ted Turner, propietario de una emisora de UHF en Atlanta que difundía películas en blanco y negro, pensó en crear un canal dedicado a la emisión de noticias las 24 horas del día (y de la noche). Finalmente, la Cable News Network (CNN) fue inaugurada el 1 de junio de 1980. Al comienzo de la emisión, el presentador hizo una decidida declaración de intenciones afirmando que, desde ese momento y “hasta el fin del mundo”, la CNN no dejaría de difundir noticias (Whittemore, 1990, 199).

La CNN ocupó pronto una posición dominante, similar a la que habían tenido los programas radiofónicos del servicio internacional de la BBC. La emisora de Ted Turner cambió la manera de hacer televisión: para cubrir las noticias en cualquier rincón del mundo echó mano de miles de videoaficionados que aportaban material de poca calidad técnica pero de gran interés informativo.

Ese modelo fue copiado por muchos. Rupert Murdoch, un australiano capaz de defender varias posiciones políticas a la vez, creó en el Reino Unido Sky News, una versión tabloide (por decirlo de alguna manera) de la CNN. Además, Murdoch se hizo con el control de los diarios The Times y The Sun, antes de trasladar sus negocios a Estados Unidos. Allí, tras comprar la Twentieth Century Fox, fundó la Fox TV donde emitió Los Simpson y, algo después, en 1996, hizo lo propio con Fox News, una cadena de noticias para quienes no soportaban la línea editorial de la CNN.

Pero nada es eterno, menos aún el interés de los espectadores por las cosas, algo que depende de cambios en la estructura social y de transformaciones tecnológicas imposibles de prever. Como es sabido, en los años noventa, la audiencia comenzó a fragmentarse en mil pedazos y la televisión temática se impuso a la programación generalista. Pero a los canales de noticias también empezó a llegarles el agua al cuello en algún momento. En la presente década, la CNN es una televisión casi marginal en Estados Unidos donde su audiencia ronda los 600.000 espectadores, más o menos los que tiene en España el programa Cifras y letras de la segunda cadena (Saiz, 2024). Lo que para el programa de La Dos es un éxito sin precedentes, para la CCN no es otra cosa que una clara señal de un declive quizá definitivo. En todo caso, poco tienen que ver estas cifras con los 5,600.000 espectadores que llegó a tener el programa, La maquina de la verdad, emitido por Telecinco en 1993 (El País, 1993).

En enero de 2025, la CNN era la tercera cadena de noticias en Estados Unidos, con 522,000 espectadores, a mucha distancia de Fox News que cuenta con 2,781.000, Entre ellas, la MSNBC, con 734.000 espectadores, atiende a un publico parecido al de la CNN (Mwachiro, 2025). Pero, la capacidad de ambas cadenas para crear un espacio crítico que sirva de contrapeso a un entorno político dominado por Fox News es, sin duda, muy limitada.

De todas formas, esas cosas no pasan por arte de magia. La Ley de las Telecomunicaciones impulsada por Bill Clintón acabó con lo poco que quedaba de las normas antimonopolio establecidas por el New Deal. A partir de 1996, cualquier grupo mediático pudo extender su actividad a otros sectores y ocupar en cada uno de ellos una posición dominante. Clinton, además, vio en Silicon Valley una forma de blanquear su aproximación al legado de Reagan por lo que apoyó muchas de las exigencias de ese sector para entrar en el mercado televisivo (Gerstle, 2023, 252). De ese modo, las grandes empresas tecnológicas pudieron ampliar sus posiciones en un mercado en claro proceso de desregulación. Así fue posible que Murdoch vendiera la 21th Century Fox a Disney en 2019 (Szalai y Bond, 2019)

III

En los últimos años, la inteligencia artificial se ha convertido en un problema para los medios de comunicación (y para la sociedad en su conjunto). Su capacidad para construir contenidos creíbles pero falsos, eso que llaman su naturaleza disruptiva, contribuye a sembrar serias dudas sobre la veracidad de lo que vemos y lo que oímos.

El pasado 11 de febrero, concluyó en París (la ciudad de la luz) la cumbre mundial sobre inteligencia artificial que pretendía controlar una tecnología cuyo desarrollo producirá un gran impacto. En una declaración sorprendente para ser el presidente de la República, Macron llegó a decir que Francia, junto a la India y China, quería desarrollar una “inteligencia artificial ética” (Verdú, 2025). Para ello se firmó un acuerdo que regulaba la investigación en esta materia y su aplicación en las ciencias y en la industria.

El día de la clausura, intervino el vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, quien dejó claro su desacuerdo con la manera en que la Unión Europea y otras naciones trataban este asunto. Desde su punto de vista, una “excesiva preocupación por la seguridad” supondrá un freno a una tecnología necesaria para el futuro. Para avanzar en su desarrollo, “hace falta una completa desregulación” que garantice la participación de todos los sectores. Según Vance, la administración norteamericana entendía la “libertad en el contexto de la inteligencia artificial como una forma de evitar la regulación excesiva que fomente la innovación y la experimentación, al tiempo que nos proteja del sesgo ideológico, la censura o el control autoritario” (Vance, 2025).

Resulta paradójico que la administración norteamericana, que ha mostrado su intención de imponer una política proteccionista en el comercio de materias primas y productos industriales, defienda una completa desregulación en un sector tan lleno de incertidumbre. Los riesgos son muchos, incluso para la primera potencia mundial. Anu Bradford recordaba que, “al vaciar de competencias a su administración, es posible que el sector público de Estados Unidos deje de tener capacidad para controlar a esos gigantes tecnológicos”. Mientras tanto, “Europa está paralizada por su propia agenda regulatoria” para dar forma a una alternativa con posibilidades de éxito (Bradford, 2025).

En todo caso, con acuerdos o sin acuerdos, el futuro de la verdad en los medios de comunicación es verdaderamente sombrío. Aunque las prácticas de falseamiento informativo fueron siempre frecuentes y sistemáticas, nunca han sido tan difíciles de detectar como lo son ahora.

