Excelencia en diseño: Veredictas Cum Laude 2026

Excelencia y liderazgo en diseño estudiantil

La Fundación Veredictas Internacional ha abierto la convocatoria del HONOR VEREDICTAS CUM LAUDE 2026, una distinción que fomenta la cultura del diseño entre los estudiantes, los introduce en un ecosistema de excelencia personal y profesional y fortalece su pertenencia a una comunidad cultural y profesional desde el liderazgo.

El programa consolida un estándar de excelencia académica y creativa que, desde hace más de tres décadas, certifica el diseño en más de 30 países bajo una filosofía clara: “Sharing Design Excellence”.

Participación gratuita y sin costes ocultos

Cada estudiante puede participar gratuitamente con dos obras.

A partir de la tercera obra, se deberán abonar los correspondientes derechos de inscripción. La participación en el Honor Veredictas Cum Laude no implica pagos posteriores para recibir los galardones ni ningún gasto adicional. En caso de reconocimiento, el estudiante recibe su galardón a través de su escuela sin coste alguno.

Pueden inscribirse las obras realizadas por estudiantes de diseño y exalumnos, diseñadas dentro del periodo 2025 y 2026.

Reconocimiento compartido: estudiante y escuela

Uno de los pilares del Honor Veredictas Cum Laude es el reconocimiento simultáneo del estudiante y su institución académica. Para Veredictas, la excelencia de un alumno es un logro compartido con su escuela o universidad.

El programa busca poner en valor, reconocer y dar visibilidad a la labor de las mejores escuelas y universidades de diseño, difundiendo internacionalmente su contribución formativa y cultural.

El “Ángel de Oro”: máxima distinción

Entre las obras honoradas, el Presidente del Jurado designa al mejor estudiante de diseño del año, quien recibe el “Ángel de Oro”.

Se trata de una pieza única, bañada en oro y numerada, que reproduce la escultura original de 1989, imagen del Honor Veredictas Cum Laude.

Transparencia y credibilidad

El valor del Honor Veredictas Cum Laude se fundamenta en la experiencia y libertad de los miembros del jurado, quienes evalúan las obras libremente y sin compromisos.

El jurado está compuesto por los miembros del patronato de la Fundación Veredictas, expertos senior en comunicación, diseño, marketing y pedagogía.

La filosofía de la Fundación se centra en certificar estándares de excelencia abiertos a toda la comunidad, con transparencia y credibilidad.

Inscripciones abiertas hasta el 30 de junio de 2026

Las obras pueden inscribirse hasta el martes 30 de junio de 2026 a través de la plataforma oficial:

👉 www.designcumlaude.com

En la misma plataforma se encuentran disponibles las bases de participación.

Para más información:

Fundación Veredictas International

📩 info@veredictas.com