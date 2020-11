La columna de Luis Montero: Pagar. Nacer. Crecer. Reproducirse. Y morir. 

Share this...

«Todos somos lanzados a la vida bajo un modelo free.

«Esto es, las condiciones de esas vidas a las que somos lanzados, buenas o malas, nos llegan gratis. De por sí. Es cierto que muchas de esas condiciones tienen coste –enfermedades, mortalidad infantil, pobreza, etc.–, pero ese es un coste que no se remunera por anticipado. No pagamos por venir al mundo.

«O no todos. Porque esa gratuidad se rompió con la fecundación in vitro y, aún hoy se ha roto más con las madres de alquiler. Pero ahí se paga por nacer, no por las condiciones y su grado de ese ser nacido.

«Bien, pensemos la posibilidad de no sólo pago-por-nacer sino también de pago-por-nacer-así. Pagar no sólo por nacer sino por determinar las condiciones de esa vida posterior. Para establecer las condiciones y su grado de antemano. Se podrá definir lo proclive que es una criatura a padecer o no determinadas condiciones y sus efectos.

«Señoras y señores, estamos inaugurando una época inaudita en la historia: Nacer y la vida consiguiente pasarán hacia un modelo freemium» –fue el breve discurso de Wolfram Boecio durante el acto de inauguración del IMGH, Instituto para la mejora genética del humano.

Y tú, ¿habrías pagado por nacer? ¿Cuánto? ¿Y habrías pagado por nacer inmune a las posibles condiciones de vida negativas? ¿Por qué? Estaremos encantados de leerte desde el #DiseneticaExperimenta y @Disenetica en Twitter.