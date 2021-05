Milton Glaser: to Inform & Delight. Una cita de cine

Share this...

Un documental dirigido por Wendy Keys

El martes 8 de junio la Filmoteca de Catalunya proyectará Milton Glaser: to Inform & Delight, una pieza documental imprescindible para acercarse a la vida y obra del legendario diseñador e ilustrador estadounidense, Milton Glaser. «Glaser es la personificación del diseño gráfico norteamericano y uno de los más grandes diseñadores de la historia. Desde su icónico logotipo I love NY hasta sus prolíficos diseños de diarios y revistas, logotipos, identidades de marcas, pósters y otros efímeros visuales, Glaser es tan admirado por su excepcional producción visual com lo es por sus reflexiones sobre el papel del diseño en general. Su obra, lúdica y mordaz a partes iguales, explora la intersección de la forma y la luz para informar (to inform) y deleitarse (delight)», comentan desde la institución cultural barcelonesa.

Este imperdible evento, organizado en el marco de un ciclo mayor de la Filmoteca titulado Per Amor a les Arts, cuenta con el apoyo del Museo del Diseño de Barcelona y la ADG-FAD. «Coincidiendo con el 60 aniversario de la fundación de la ADG-FAD, el film ha sido escogido por los vínculos que el diseñador mantuvo con la asociación en diferentes momentos de su vida y ofrece una visión sin precedentes de momentos cotidianos de la vida personal de Glaser y de su proceso creativo, revelando su humildad, calidez y extraordinaria inteligencia».

La presentación de la película, que ha sido dirigida por la cineasta estadounidense Wendy Keys, correrá por cuenta del diseñador gráfico, editor y coleccionista español, Albert Isern. Más información en este enlace.