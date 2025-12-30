El arte de las portadas de Fernando Vicente

Las portadas de suplementos culturales como Babelia, del diario El País, o de revistas culturales de referencia como Mercurio, así como una gran cantidad de libros de autores fundamentales de la literatura contemporánea, comparten un denominador común: las ilustraciones de Fernando Vicente, uno de los ilustradores españoles más reconocidos del panorama editorial y cultural.

La pasión por el dibujo, unida a una extraordinaria capacidad para traducir ideas complejas en imágenes claras, simbólicas y reconocibles, ha convertido a Fernando Vicente en una figura clave de la ilustración editorial en España. Su trabajo ha sido distinguido con tres premios Award of Excellence de la Society for News Design, un reconocimiento internacional que subraya la calidad y la influencia de su obra en el ámbito del diseño periodístico.

De formación autodidacta, Fernando Vicente comenzó a publicar sus primeros trabajos como ilustrador en la primera mitad de la década de los ochenta, en plena Movida Madrileña. Sus ilustraciones aparecieron de manera continuada en revistas emblemáticas como Madriz, donde desarrolló tanto ilustración como historieta, y La luna de Madrid, espacios fundamentales para la cultura visual de aquella época.

Tras esta primera etapa, y durante cerca de una década, dejó la ilustración como actividad principal para incorporarse al sector de la publicidad, donde trabajó como director de arte en diversas agencias. Esta experiencia profesional influyó de manera decisiva en su mirada visual, aportando rigor conceptual, síntesis gráfica y una sólida comprensión de la comunicación visual.

Desde su regreso definitivo al mundo de la ilustración en 1999, Fernando Vicente colabora de forma asidua con el diario El País y sus distintos suplementos, siendo especialmente relevante su trabajo para Babelia, uno de los suplementos culturales más influyentes en lengua española. Gracias a estas colaboraciones ha obtenido, de nuevo, los premios de la Society for News Design, consolidando su prestigio internacional.

Su obra ha sido publicada también en numerosas revistas nacionales e internacionales como Europa Viva, Ronda Iberia, Lápiz, Rockdelux, Vogue, Playboy, Gentleman, Letras Libres, Interviú, Cosmopolitan o DT, ampliando su impacto en ámbitos que van desde la cultura y la literatura hasta la moda y el estilo de vida.

Además de su trabajo para prensa diaria y revistas, Fernando Vicente ha realizado portadas de libros y discos, y ha ilustrado más de una veintena de libros, dirigidos tanto al público infantil y juvenil como al adulto, confirmando su versatilidad y su capacidad narrativa.

En el ámbito expositivo, presentó su primera muestra en 1984 en la Galería Moriarty y en el Festival de Cómic de León. Desde entonces ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales, destacando especialmente la retrospectiva Universos (2011), que ofreció una visión amplia de su trayectoria artística.

Su obra ha sido recopilada en diversos volúmenes monográficos, entre ellos Los pin-ups de Fernando Vicente (2004), Literatura ilustrada (2007), Portraits (2009), Portadas (2010), Universos (2011), Artbook (2014) y Fernando Vicente(2014), publicaciones que documentan su relevancia dentro de la ilustración contemporánea.

En cuanto a la técnica, Fernando Vicente utiliza el acrílico tanto para la ilustración como para la pintura, variando únicamente el soporte: papel en el ámbito editorial y lienzo en el pictórico. Trabaja siempre de pie, frente a un gran caballete, incluso cuando se trata de ilustraciones. El uso del ordenador se limita, cuando es necesario, a los acabados finales, como la incorporación de tipografías, la aplicación de fondos de color o la realización de collages, manteniendo siempre una práctica profundamente artesanal.