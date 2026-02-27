Casa Vergara: bioconstrucción, diseño y buen gusto.

Inspirador proyecto de Arquitectura en Equilibrio



85 m2 de aciertos y verdades sobre el diseño sostenible

Arquitectura en Equilibrio, la práctica colombiana fundada y dirigida por José Andrés Vallejo, es la responsable de Casa Vergara, una inspiradora vivienda rural que no solo se desmarca formalmente de casi todo lo edificado en este particular sector, también, y más importante aún, lo hace desde lo innovación conceptual, encarnando en un único proyecto la confluencia de una investigación exhaustiva y la aplicación práctica de técnicas de bioconstrucción.

En un primer visionado la propuesta de Vallejo gusta y mucho. Atrevida, distendida, refrescante, se trata de una estructura con aires modulares cuyas dos enormes cúpulas a tierra acaparan toda la atención. Resueltas con éstas habitación y sala de estar, el resto lo consigue un volumen trapezoidal de techo plano con el que además se obtiene un delicioso contraste geométrico.

«Diseñada para satisfacer las necesidades de una pareja, Casa Vergara enfatiza la simplicidad funcional, la amplitud y la abundante luz natural. Las paredes de 40 cm de espesor ofrecen excelente aislamiento e integridad estructural. Al integrar las áreas de circulación en los espacios principales, el diseño maximiza la eficiencia espacial y mejora la percepción de amplitud sin aumentar la superficie», comenta Vallejo y agrega: «Las estructuras en forma de cúpula proporcionan una experiencia interior única, con la cúpula principal en el área social alcanzando una altura de 6.5 metros. Esta cúpula incluye un estudio en el nivel superior semicircular y un altillo, que conduce a una terraza en la azotea plana que ofrece vistas panorámicas de 360 grados».

Y para cerrar el «apartado estético» es necesario tratar los interiores. Mágicos. Efectivamente, si la impronta heterodoxa de los exteriores marcaban el tempo, «las tripas» de Casa Vergara no podían quedarse atrás. Orgánicas, austeras, elegantes,… la preciosista atención a los detalles solo se compara con el marcado carácter rústico, casi silvestre de todo lo que toca la mirada. Destaca especialmente la sutil combinación de materiales, formas y texturas.

Ahora vamos por fín con los procesos de diseño y construcción: «En la búsqueda de un sistema de construcción óptimo, se examinaron una multitud de métodos alternativos de construcción. Los criterios esenciales incluían un mínimo impacto ambiental, bajo mantenimiento, versatilidad espacial, facilidad de construcción, replicabilidad, asequibilidad, rendimiento bioclimático superior y resistencia a peligros naturales. Entre ellos, el ‘superadobe’ o construcción con bolsas de tierra, emergió como la solución ideal. Este método reivindica el papel del suelo como material estructural robusto, eliminando la necesidad de recursos industriales o tecnológicos», confiesa Vallejo y remata: «Si bien los sistemas tradicionales basados en tierra, como el adobe y el tapial, han enfrentado desafíos estructurales, el Superadobe ofrece un giro moderno. Utilizando suelo, sacos tejidos y alambre de púas, crea estructuras monolíticas que integran perfectamente cimientos, paredes y techo. Este diseño cohesivo elimina la fricción encontrada entre elementos estructurales y no estructurales en edificios convencionales, reduciendo significativamente el riesgo de grietas y otros problemas estructurales».

En definitiva, lo que Arquitectura en Equilibrio ha conseguido aquí, con Jose Andres Vallejo a la cabeza, no es otra cosa que mostrarnos el camino a un sinfín de posibilidades. Alejado de los habituales cantos de sirena, su propuesta vive y respira con fuerza y vitalidad. Lo dicho, 85 m2 de aciertos y verdades sobre el diseño sostenible

«Casa Vergara ejemplifica cómo la arquitectura sostenible puede armonizar con la naturaleza mientras proporciona espacios habitables funcionales y estéticamente agradables. Establece un nuevo estándar en la vivienda rural, demostrando el potencial de la bio-construcción para crear hogares resilientes, cómodos y amigables con el medio ambiente».