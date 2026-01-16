En Madrid, arquitectura corporativa sostenible

Sede Internacional de ACCIONA en Madrid: nuevo referente global en diseño de espacios de trabajo

La nueva sede internacional de ACCIONA en Madrid establece un nuevo estándar en arquitectura corporativa sostenible, centrada en las personas, la innovación y la regeneración ambiental. El proyecto transforma un antiguo complejo empresarial de los años 70 en un campus contemporáneo de 10 hectáreas para más de 4.000 empleados.

Diseñado por Perkins&Will, en colaboración con Fenwick Iribarren Architects, el conjunto integra tres edificios de oficinas, un auditorio y múltiples espacios colaborativos, combinando rehabilitación profunda con nueva arquitectura. El resultado es un entorno luminoso, flexible y conectado, alineado con los valores de sostenibilidad y liderazgo en energías renovables de ACCIONA.

Diseño centrado en el bienestar y la colaboración

El campus prioriza la experiencia humana mediante espacios flexibles, zonas de coworking, áreas de encuentro y terrazas exteriores que fomentan la interacción, el movimiento y el contacto con la naturaleza. La iluminación natural, el confort acústico y térmico, así como las áreas de concentración y descanso, contribuyen al bienestar físico y mental de los usuarios.

Los interiores combinan materiales industriales —como hormigón y metal— con acabados cálidos en madera y una paleta clara inspirada en la arquitectura vernacular española, generando una atmósfera serena y luminosa que celebra la luz, la sombra y el aire.

Innovación, tecnología y sostenibilidad

La sede alcanza los máximos estándares medioambientales, con certificaciones LEED Platinum y WELL Platinum, y opera íntegramente con energía renovable. Incorpora sistemas de energía solar, geotermia, recuperación de calor y soluciones de bajo carbono desarrolladas por la propia ACCIONA.

El diseño modular, el uso de materiales locales, la impresión 3D en carpintería, los sistemas inteligentes y la robótica aplicada a la logística refuerzan su carácter innovador y adaptable al futuro del trabajo.

Un paisaje regenerativo

El proyecto paisajístico apuesta por la restauración ecológica, conservando pinares históricos e incorporando más de 1.000 árboles y 20.000 arbustos de especies autóctonas. Los sistemas de reutilización de agua y los prados naturales sustituyen al césped convencional, mejorando la biodiversidad, la salud del suelo y el confort ambiental del campus.

Fotos: ©Timothy Soar

Fuente: v2com