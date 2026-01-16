Tradición y modernidad sostenible en Islandia

Centro de Visitantes del Parque Nacional Vatnajökull, Islandia

Ubicado al sur de Islandia, cerca del pueblo de Kirkjubæjarklaustur, el Centro de Visitantes del Parque Nacional Vatnajökull —conocido como Skaftárstofa— es un ejemplo sobresaliente de arquitectura integrada en el paisaje natural.

El diseño del edificio se inspira en la tradición constructiva de la región de Skaftárhreppur, donde la arquitectura se funde con el territorio mediante formas orgánicas y materiales locales. La cubierta vegetal, realizada con césped extraído del propio terreno, permite caminar sobre el techo y disfrutar de vistas directas hacia el glaciar Öræfajökull y el pico Hvannadalshnúkur, el más alto de Islandia.

Arquitectura, paisaje y experiencia

El edificio, de una sola planta con sótano parcial, está diseñado para integrarse suavemente en las colinas de Sönghóll. Los accesos, senderos y áreas de aparcamiento se incorporan al entorno de forma discreta, reduciendo su impacto visual desde el paisaje y las zonas rurales cercanas.

La azotea funciona como recorrido expositivo y mirador, conectando al visitante con la geología del lugar y con los senderos naturales del parque. Además, una plaza de acceso se abre hacia una terraza cubierta con vistas al río Skaftá, reforzando la relación entre arquitectura, territorio y experiencia pública.

Sostenibilidad y certificación BREEAM

El Centro de Visitantes fue diseñado y construido siguiendo los estándares internacionales de certificación BREEAM, que promueven la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y el uso responsable de materiales.

Todos los revestimientos de madera —interiores y exteriores— son de origen islandés, procedentes de bosques cercanos, con trazabilidad completa. Los muros exteriores combinan madera local y acero corten, mientras que los pavimentos de hormigón pulido incorporan gravas de ríos glaciares de la región, integrando el paisaje dentro del propio edificio.

La gestión del agua, la minimización de residuos y la selección de materiales de bajo mantenimiento refuerzan el compromiso del proyecto con una arquitectura duradera, respetuosa y eficiente.

Un centro cultural y natural

Inaugurado a principios de 2024, Skaftárstofa funciona como centro de información del Parque Nacional Vatnajökull y del distrito de Skaftárhreppur, además de espacio cultural y punto de conexión con rutas peatonales y miradores.

Este proyecto ejemplifica cómo la arquitectura contemporánea puede dialogar con el entorno natural, reforzar la identidad local y ofrecer una experiencia inmersiva al visitante, convirtiéndose en un referente de diseño sostenible en contextos paisajísticos extremos.

Fotos: @Karl Vilhjálmsson