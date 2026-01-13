Un autobús histórico transformado en parque

Antiguo autobús de Pekín: un espacio público infantil con temática de autobús en las calles de Changping

En el parque Sanjiaodi, situado en las calles del distrito de Changping, en Pekín, XISUI Design deconstruyó el diseño del primer autobús fabricado de forma nacional en China e integró nuevos elementos funcionales para transformarlo en una instalación lúdica que pueden disfrutar niños de todas las edades junto a sus padres: Antiguo autobús de Pekín, un espacio público infantil con temática de autobús en las calles de Changping.

El parque Sanjiaodi, ubicado en la entrada oeste de la calle Government Street, en Changping, fue durante años la terminal de la línea de autobús 345, la única que conectaba Changping con el centro urbano de Pekín. Ante el envejecimiento de sus instalaciones, el Gobierno del distrito de Changping impulsó un proyecto de renovación, en el que XISUI Design participó en el diseño y desarrollo del área infantil del parque.

La instalación toma como referencia el BK640, el primer autobús fabricado en China, que prestó servicio en un alto porcentaje de las líneas de Pekín y, de manera destacada, fue el modelo utilizado en la línea 345, fundamental para la conexión entre Changping y el centro de la ciudad. El diseño deconstruye la forma clásica del BK640 e incorpora nuevos elementos funcionales para crear un espacio recreativo destinado a niños de distintas edades y a sus familias.

Memorias del autobús

El BK640 fue el primer autobús producido de forma nacional en China, creado en 1957. Durante las tres décadas siguientes (1959–1989), operó en el 80 % de las rutas de autobús de Pekín y se convirtió en el modelo pionero de la industria china del transporte de pasajeros.

La línea 345, que utilizaba el modelo BK640, fue durante mucho tiempo la única ruta que conectaba Changping con el centro de Pekín. A partir de la deconstrucción y el rediseño de la silueta clásica del BK640, y mediante la incorporación de nuevas funciones, se creó una instalación de actividades atractiva para niños de todas las edades y sus padres. Esta instalación lúdica, inspirada en el antiguo modelo de autobús BK640, se instaló en el parque Sanjiaodi renovado, en el distrito de Changping, en mayo de 2024.

Origen del diseño

El parque Sanjiaodi ha sido históricamente la puerta de entrada occidental al área urbana de Changping. Fue el punto de partida de la línea de autobús 345, la única conexión con el centro de Pekín, y conserva la memoria colectiva de muchos habitantes de Changping, lo que le confiere una notable importancia histórica y geográfica. Además, se trata de un nodo clave donde la vía troncal del noroeste, formada ya en el período de los Reinos Combatientes, se ramifica hacia el núcleo urbano de Changping.

En 1984 se estableció aquí el jardín Xiguan, que contaba con un estanque de lotos, un pabellón mirador y un parque infantil, un lugar muy frecuentado por varias generaciones de residentes durante su infancia. Sin embargo, tras casi 40 años de uso, comenzaron a aparecer problemas como instalaciones obsoletas, infraestructuras envejecidas y una funcionalidad limitada. Por ello, como parte del proyecto global de renovación de Government Street, el Gobierno del distrito de Changping puso en marcha en 2023 la remodelación del parque Sanjiaodi.

La planificación paisajística y el diseño del parque fueron realizados por el estudio de Cai Linghao, de la Facultad de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Forestal de Pekín. El proyecto utiliza líneas abstractas en zigzag para representar el relieve montañoso de Changping y cursos de agua sinuosos para evocar los ríos que históricamente abastecieron a Pekín y al Gran Canal. El autobús 345 se adopta como hilo narrativo de la memoria urbana, combinando la expresión de valores históricos y culturales con una estética contemporánea. El diseño incorpora nuevas áreas funcionales, como la plaza de la fuente Changping Spring, el anillo de ocio Lehuo, un corredor deportivo, senderos peatonales, un área infantil temática del autobús, “paradas” que representan distintos periodos históricos, un arroyo sinuoso y la escultura “Puerta de Changping”, grabada con antiguos topónimos locales, logrando una integración fluida entre parque y ciudad.

En esta renovación, XISUI Design fue responsable del diseño del área infantil del parque, situada en el emplazamiento original del parque infantil del jardín Xiguan de 1984.

Zonificación funcional

El espacio se divide en dos áreas funcionales de actividad —la parte delantera y trasera del autobús simulado— separadas por un camino que conecta con la acera peatonal exterior.

La zona delantera está pensada para niños más pequeños e incluye instalaciones para el desarrollo de la fuerza de brazos y piernas (como elementos de escalada), experiencias de velocidad y gravedad (tobogán pequeño, palanca de cambios, volante giratorio), ejercicios de equilibrio (troncos o postes tipo flor de ciruelo), interacción entre padres e hijos (paredes interactivas tipo pin art, tubos de voz), expresión y creatividad (cajas de arena, pizarras), juegos de rol (volante, asiento del conductor) y espacios para la supervisión de los adultos (asientos tipo autobús y aparatos de ejercicio sencillo).

La zona trasera está dirigida a todas las edades, con un enfoque más dinámico y pensado para la participación conjunta de padres e hijos. Incluye elementos de fuerza para extremidades superiores e inferiores (escaleras, cuerdas), experiencias de velocidad y gravedad (tobogán doble, trampolín, columpio doble, balancines), interacción familiar (tubos de voz, columpio doble, balancín), juegos cognitivos (panel giratorio) y juegos en el suelo (rayuela), entre otros.

Medidas de seguridad

Dado que el área infantil se encuentra próxima a la calle, la seguridad fue la máxima prioridad. En el lado que da a la acera solo se diseñó una única apertura, que permite el acceso público y facilita la supervisión por parte de los padres. La zona de entrada evita la concentración de juegos infantiles y funciona principalmente como espacio de transición entre las áreas delantera y trasera. Se dispusieron bancos alrededor de los alcorques y equipamiento deportivo básico —como zonas de estiramiento y barras para dominadas— para que los adultos puedan descansar, relajarse y vigilar a los niños, asumiendo un papel activo de cuidado.

Relación con el paisaje urbano

El tratamiento de la fachada orientada a la calle busca integrarse en el entorno residencial y responder a las expectativas estéticas del público, convirtiéndose en un punto de interés del paisaje urbano. La altura de las instalaciones se mantiene por debajo de la copa de los árboles, fundiéndose de manera sutil con la vegetación. La paleta cromática se inspira en el esquema rojo y blanco del histórico autobús BK640: el rojo intenso transmite una atmósfera espacial vibrante que dialoga con el vapor de la tienda de bollos al otro lado de la calle y con el sonido de las bicicletas de los vecinos mayores que pasan a diario.

Huellas históricas

De forma especial, la parada de autobús situada frente al parque, en funcionamiento continuo, establece un diálogo histórico a través del tiempo con este lugar, que fue el antiguo emplazamiento de la terminal de autobuses de Changping y el inicio de su línea principal. Hoy, mientras las personas esperan cada día para subir al autobús al otro lado de la calle, cabe preguntarse si imaginan la escena de décadas atrás, cuando la generación de sus padres, en la plenitud de su juventud, aguardaba y subía a los autobuses desde este mismo lado, en una época de profundos cambios y crecimiento para China y Pekín.

Carácter público

En el diseño de espacios abiertos al público se tuvieron en cuenta aspectos como los materiales, la durabilidad, la rentabilidad y el mantenimiento. La instalación principal utiliza acero galvanizado como material base, protegido con pintura de fluorocarbono. Para las superficies de contacto se eligió bambú carbonizado para exterior, garantizando naturalidad, sostenibilidad y resistencia. Al mismo tiempo, dentro del marco narrativo del proyecto, la intervención transmite memorias históricas locales mediante elementos de sorpresa, juego y participación, reforzando su valor como espacio público contemporáneo.

Crédito de las fotos: Hu Yihao