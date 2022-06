Abstracción, color y forma en la ilustración de Sebastian Cestaro

Realismo mágico pop argentino

Aunque a veces podemos tener la impresión de que hay más ilustradores que los que la industria es capaz de soportar, lo cierto es que los buenos, los verdaderamente sobresalientes, aquellos que con cada trazo marcan tendencia, creando siempre en los limites de lo establecido pero siempre funcionales, cabales y viables, son apenas un puñado. En esta lista de oro sin lugar a dudas figura, y en negrita, Sebastian Cestaro.

La obra de este ilustrador y artistas visual argentino destaca por el uso agresivo del color, la pulcritud de los trazos y su contraste con la abstracción de las escenas. «Mi obra se caracteriza por la construcción de mundos alternativos en los que combino elementos abstractos y figuras dando a la imagen un acabado surrealista», comenta Cestaro.

Esta suerte de realismo mágico pop, desarrollado a lo largo de toda una vida de sacrificios y dedicación, lo ha puesto en boca de todos y, por supuesto, los gigantes del sector editorial como The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, Vice, Wired o Zeit, por nombrar algunos, ya se han hecho con sus servicios.

“La mayoría de las veces me siento a crear algo sin tener una idea clara de lo que voy a hacer. Es sólo una vez que empiezo, que las ideas vienen a mí. Cuando se siente bien, lo dejo reposar. Al tomar distancia de mi trabajo, puedo ver más claramente si es necesario agregar o quitar cosas”.

A continuación os hemos preparado una selección de sus mejores trabajos. ¡Disfrutad!