Color, forma y función en las ilustraciones de Mark Conlan

Entre Europa y Oceanía; entre lo digital y lo analógico

En esta ocasión, la «inspiración del día» llega desde Australia, concretamente desde Melbourne. Se trata de la atractiva obra del ilustrador y diseñador gráfico Mark Conlan.

Aunque siendo puntillosos Conlan es irlandés, su vida «civil» y profesional la desarrolla en Melbourne. Y es desde allí, desde esa particular región de Oceanía donde a fuerza de talento, tenacidad y buen gusto ha ido haciéndose con un lugar en el siempre complejo e hipercompetitivo mercado de la ilustración.

Con una paleta atrevida y una dramatización formal siempre al borde de la abstracción, las piezas de Conlan terminan por conectar de una forma u otra con el espectador y lo que es más difícil aún, perdurar en la memoria. Cualidades que no pasaron desapercibidas por compañías como The New York Times o Coca-Cola, que no dudaron en hacerse con sus servicios.

«Mi estilo se centra en el desarrollo de personajes y composiciones fuertes. Incorporando colores ricos y vibrantes, mi objetivo es producir imágenes que trasciendan la brevedad del momento», comenta Conlan acerca de sus procesos.

Aunque ciertas etapas de la obra de Mark Conlan comparte lugares con la propuesta de su compatriota Cathal Duane, o por qué no, con la del genial ilustrador catalán Pepe Serra, también hay que decir que el creativo gaélico vuela con alas propias, y lo hace muy alto. Estaremos atentos a más novedades.