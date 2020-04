Colores, sombras y mucho té: Petra Eriksson, entre Estocolmo y Barcelona

El buen momento de la ilustración contemporánea

Petra Eriksson es una de la caras visibles de uno de los movimientos que más ha crecido dentro de la ilustración contemporánea. A través del uso de técnicas mixtas, nuevas tecnologías y la exploración y explotación acertada de la femineidad, esta joven creativa sueca ha conseguido revitalizar un sector que los expertos más agoreros, han dado por muerto más de una vez.

Nacida y criada en Estocolmo, estudió Diseño Gráfico en la Berghs School of Communication de su ciudad natal. Tras unas breves estancias en países como Malta o Irlanda, encontró por fin su lugar en Barcelona, desde donde trabaja como freelance para medios nacionales e internacionales entre los que destacan The New Yorker, Pinterest o The Guardian.

Sus piezas aunque en un primer encuentro destacan por su exquisita paleta de colores, la ausencia de trazos per se y el magistral uso de las sombras; son sus logradas atmósferas las que terminan por atraparte. Esa reconfortante nostalgia que transmiten sus siempre bien construidos escenarios, es probablemente la clave de su éxito.

De esta forma, Petra Eriksson, autodefenida «dibujante compulsiva y bebedora de té profesional», se presenta como uno de los grandes referentes de la ilustración europea. Estaremos atentos a sus novedades.