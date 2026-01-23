Convertir el tiempo en conciencia climática

El calendario de Kvadrat que ganó el Dezeen Awards 2025

El calendario a largo plazo Irreversible Scale, diseñado por Rikako Nagashima, del estudio village®, para la firma textil Kvadrat, ha sido galardonado como Graphic Design of the Year en los Dezeen Awards 2025. El proyecto visualiza el plan de 16 años de Kvadrat para alcanzar las emisiones netas cero, con el objetivo de generar conciencia y promover la acción tanto dentro de la empresa como en el exterior.

Kvadrat trabaja activamente para reducir las emisiones de CO₂ en todas sus operaciones y en toda su cadena de valor, al tiempo que impulsa un modelo circular que prolonga la vida útil de sus productos. Sus objetivos se organizan en cuatro fases: reducir un 50% las emisiones de Alcance 1 y 2 para 2026; alcanzar una reducción del 100% en esos mismos alcances para 2030; lograr que el 40% de sus ingresos provenga de servicios circulares en 2035; y alcanzar emisiones netas cero en los Alcances 1, 2 y 3 para 2040. El calendario de Nagashima traduce este recorrido en un sistema visual claro, simbólico y de largo alcance.

Diseño

Irreversible Scale almacena los rollos anuales del calendario, desde el presente hasta 2040, en un marco situado a la izquierda. Cada año, uno de estos rollos se traslada al marco derecho y se cuelga. A medida que los rollos se desplazan, se hacen visibles los cuatro objetivos climáticos de Kvadrat, impresos en la madera que queda al descubierto.

La finalización de cada fase se señala también mediante un cambio cromático en los rollos, que pasan de tonos cálidos a fríos, simbolizando el progreso en la lucha contra la crisis climática. La disminución gradual del número de rollos representa visualmente la irreversibilidad del tiempo y de los recursos.

La tipografía trata por igual años, meses y días, eliminando jerarquías. De este modo, los números se convierten en una abstracción material que permite percibir el tiempo como un recurso finito y significativo.

Materiales y sostenibilidad

El tejido se corta longitudinalmente para minimizar residuos durante la producción. Cada calendario está confeccionado con lana Divina 3, un material renovable. Kvadrat utiliza exclusivamente lana certificada anti-mulesing y prioriza el abastecimiento local para reducir emisiones y garantizar la trazabilidad.

Proyecto ReThink

El calendario forma parte del proyecto textil ReThink, que explora nuevas posibilidades del diseño responsable, fomentando la innovación material y el valor estético sostenible. Presentado en eventos como 3 Days of Design en Copenhague, Irreversible Scale comunica de forma clara la irreversibilidad del tiempo y los recursos, al tiempo que refuerza el compromiso ambiental de Kvadrat.

Fotografías: © Casper Sejersen / © Isao Hashinoki / © Rikako Nagashima