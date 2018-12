El universo femenino de Malika Favre. Entrevista exclusiva

Favre ilustrada

En las ilustraciones de Malika Favre se revelan líneas delicadas y curvas aplicadas con un sentido orgánico, que se combinan con una paleta de intensos colores. En sus creaciones, la ilustradora francesa instalada desde hace años en Londres, compone un universo de mujeres que no solo transmiten belleza, si no también una actitud independiente y poderosa, que envuelven al espectador en un juego de seducción.

Dibujante desde niña, su prolífica producción abarca proyectos personales, entre los que destacan obras como el abecedario del Kamasutra, o la serie Hide & Seek, realizada para su exhibición en la galería inglesa Kemistry.

Sus diseños minimalistas también representan a grandes anunciantes, como Sephora y Arrels, y encuentran un lugar en las páginas de reconocidas publicaciones editoriales, como Penguin o The New Yorker, revista para la cual ya ilustró siete tapas.

En esta entrevista, Malika Favre repasa sus comienzos y comparte su pasión por aquellos proyectos que le permitan trabajar en total libertad.

¿Qué fue lo primero que te atrajo a la ilustración?

Dibujo desde que soy una niña y parece que siempre estuve obsesionada por el cuerpo femenino. Me encantaban las curvas y las formas orgánicas, probablemente tanto como me gustaban los colores. Mirando atrás, puedo ver destellos de los dibujos de mi infancia en lo que hago ahora. Siempre creí que la ilustración tiene algo de mágico. No existe la realidad, ni algo que esté bien o mal, no hay reglas acerca de qué puedes dibujar y qué no. De algún modo, nada limita tu imaginación.

¿En qué momento de tu carrera te has dado cuenta de que tenías un estilo propio?

El verdadero punto de inflexión fue al unirme al estudio Airside. Ellos tenían un enfoque muy ilustrativo del diseño y la animación, y una estética visual potente. Eso me llevó a encontrar la belleza en la simplicidad de mis ilustraciones. Con los años, desarrollé mi estilo emparejándolas cada vez más, hasta que se convirtió en una especie de manifiesto. Después de cinco años de estar allí como diseñadora/ilustradora, me sentí preparada para establecerme como independiente. Ahorré un poco de dinero para los primeros meses y me convertí en mi propio jefe.

¿Qué significó para ti comenzar a colaborar con The New Yorker?Comencé a trabajar con The New Yorker poco después de lanzarme como independiente, dibujando piezas para críticas de películas y otras secciones. Cuanto más colaboraba, mayores eran las órdenes de trabajo. Así pasé de pequeñas ilustraciones, a una página sobre Beyoncé. Sin embargo, la portada es un juego totalmente diferente. Nunca pensé que podría suceder. Un día recibí un e-mail de Françoise Mouly, editora de la revista, par que le envíe ideas para la tapa. Una semana después le envié alrededor de 20. De esta ronda de bocetos obtuve mis dos primeras tapas. Hasta el momento hice siete y hoy me siento completamente agradecida de formar parte de esta gran familia. Por lejos, mi cliente editorial favorito.

¿Cuáles son los proyectos en los que más disfrutas trabajar?

Tapas editoriales y colaboraciones de carta blanca. Hoy, me gusta tener complete libertad al trabajar en proyectos y estos dos formatos son los que mejor funcionan para mí.

¿Desarrollas un vínculo con las piezas que diseñas?

La ilustración es un medio muy emocional y personal, que dispara una conexión constante entre quien la está mirando y quien la ha creado. Mis piezas favoritas son las que miro años después y aún me emocionan, casi tanto como si otra persona las hubiese creado. El alfabeto del Kamasutra definitivamente entra en esa categoría, al igual que la serie Hide and Seek. De las más recientes, probablemente la que más me guste sea la del festival de Jazz de Montreux.

¿A qué desafíos te has enfrentado como freelancer?

Nunca tuve problemas para conseguir trabajo, ni siquiera al comienzo. Sin embargo, mi reto principal fue aprender a controlarme y saber rechazar proyectos. Me di cuenta que dibujar demasiado y muy intensamente significaba repetirme y no progresar en la dirección que quería. Hoy, viajo mucho, trabajo menos y mejor. Solía poder mostrar una pequeña cantidad de todo el trabajo que hacía. Hoy, casi todos mis diseños salen a la luz.

¿Cuáles son tus metas principales en relación a tu carrera?

No tengo nada de eso. Con los años aprendí a dejar de fantasear con marcas y proyectos, y vivir en el presente. Mi próximo objetivo es mudarme a un lugar con sol y obtener una mejor calidad de vida. De hecho, estoy viendo de hacerlo a Barcelona. En los próximos años, y después de eso, quiero seguir haciendo más trabajo que sea personal.

NOTA: El universo femenino de Malika Favre. Entrevista exclusiva, es un artículo escrito por Soledad Gherardi publicado en el número 79 de Experimenta. Puedes conseguir este número y muchos más en nuestra tienda online.