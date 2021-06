Katty Huertas, la ilustración y las claves del éxito

Desde la inocencia y el color

Si la clave del éxito en cualquier ámbito de la vida es un misterio, en la ilustración los es aún más. Poseer una gran técnica, visión o dedicación, por citar algunas de las cualidades necesarias para destacar en un sector como este, nunca son garantía de nada. Ahora bien, tenerlas todas, seguro que mejora sustancialmente tus posibilidades. Este es el caso de la ilustradora y diseñadora colombiana Katty Huertas, que desde su graduación (MICA) no ha parado de trabajar, firmando proyectos para compañías como HBO, Honda, The New York Times, NBC, Adobe, The New Yorker, Wired, Science,… todas marcas que, por si solas, representarían un hito en la carrera de cualquier creativo.

La obra de Huertas busca conectar con el observador desde la inocencia, el color y un aparente desapego por el detalle. Palabras como humanidad, pueblo, comunidad o familia, cogen fuerza cuando uno se planta frente a una de sus piezas. Reconocida dos veces por AIGA y otras dos por Adobe, sus piezas no solo son una bocanada de aire fresco en términos compositivos, también lo son técnicamente. Ya sea con pinceles digitales o analógicos; sobre papel, lienzo, muros o pads, Huertas consigue impregnar en cada trazo esa naturalidad que la ha llevado a ser un referente de la ilustarción latinoamericana.