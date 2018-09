La pintura digital de Thomas Rohlfs. Versatilidad holandesa

Ilustración combinada con diseño gráfico

Thomas Rohlfs es un ilustrador de Amsterdam especializado en pintura digital. Difícil de enmarcar en un único estilo, sus ilustraciones van desde el monocroma hasta un gran colorido, desde una sucesión de líneas simples, hasta las ilustraciones hechas frame to frame con Photoshop. Y es que Rohlfs combina sus trabajos de ilustración con el diseño gráfico, tanto para web como para materiales impresos e infografías. También sus temáticas son variadas. Así, entre sus ilustraciones hay series con reminiscencias asiáticas, como Devilray o Murakami, hasta series con una cierta carga de crítica social como The kids are allright.