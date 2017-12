Nueva Qwerty: la evolución de la lengua según Studio José de la O

Una propuesta para reducir el abecedario hasta los 19 caracteres

El año 2010, la Real Academia Española decidió excluir del abecedario los signos ch y ll; dos dígrafos tratados hasta entonces como letras, reduciendo hasta 27 el abecedario de la lengua española. Con ello, la lengua se asimilaba con el resto de lenguas de escritura alfabética. Con esta premisa, el estudio José de la O plantea un ejercicio especulativo con el fin de simplificar aún más la escritura del español, simplificado el alfabeto al fusionar todos los fonemas similares y eliminar tildes y caracteres mudos. Como un nuevo alfabeto debe tener también un tipo de letra, el estudio ha rediseñado las tipografías Times New Roman y Futura, creando New Times New Roman y Futurysma, dos fuentes adaptadas a su nueva propuesta de abecedario.

