Printed in North Korea, explorar el legado gráfico norcoreano de la mano de Nicholas Bonner

200 grabados para entender una cultura

Para la sociedad occidental, o al menos para gran parte de ella, todo lo que se encontraba del otro lado del llamado Telón de Acero, no interesaba o simplemente, no existía. Si su día a día político y militar era un misterio, sus disciplinas creativas no eran la excepción. El diseño, el arte, el cine o la música de países como la Unión Soviética, Yugoslavia, China o Corea del Norte, nacieron, vivieron y se desarrollaron apartadas del resto del mundo. Este fenómeno, con matices de tragedia cultural, hoy, después de la apertura al occidente de estas naciones —y la extinción de otras—, nos ofrece la oportunidad de disfrutar de un ecosistema único, conformado por formas de expresión originales, alejadas de la arrolladora influencia occidental.

Conscientes de esta afortunada singularidad cultural y después del éxito de obras como Designed in the USSR, la editorial inglesa Phaidon encargó al escritor y documentalista británico, Nicholas Bonner, un libro que explorará la cultura norcoreana desde un punto de vista gráfico. De esta forma nace Printed in North Korea: The Art of Everyday Life in the DPRK, un volumen que pone en relieve la creatividad de la propaganda de este país asiático a través de más de 200 grabados sobre madera y linografías que datan desde los años 50 hasta la actualidad.

“Todos los grabados de este libro pretendían ser creíbles y llegar al público norcoreano, aunque en algunos casos sea una realidad exagerada y casi en tecnicolor. Espero sinceramente que esta selección sea recibida por los lectores como obras de gran destreza y, a su manera, belleza, y como un importante recordatorio de que Corea del Norte es un país tridimensional lleno de personas y lugares que van más allá de los titulares de prensa”, confiesa Nicholas Bonner.

Este libro, de tapa dura, 240 páginas y más de 500 ilustraciones, ha sido concebido para diseñadores gráficos y aficionados a la cultura visual en general, y se presenta como una gran oportunidad para comprender a Corea del Norte desde un punto de vista completamente distinto y más personal.