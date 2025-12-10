Diseño artesanal de Superunion

La celebración de la cerámica a orillas del Adriático. Cuando las imperfecciones lo son todo.

La agencia creativa Superunion (actualmente Design Bridge and Partners), concretamente la división con sede en Hong Kong, es la responsable de Figlia, un muy especial packaging que hace de los detalles su santo y seña.

El proyecto, desarrollado para Azienda Agricola Dargenio Giuseppe, una productora familiar de aceite de oliva de alta gama ubicada en la región de Apulia, a orillas del Adriático, nace para celebrar, además del cambio generacional en la dirección, su género. En efecto, Emanuela Dargenio, nieta de Giuseppe, fundador de la compañía, es la primera mujer en dirigir la firma en sus más de 70 años de vida. Un hito en toda regla que el cliente decide celebrar con una edición limitada de su producto estrella.

Con estos antecedentes un equipo compuesto por Greg Quinton, Andy Reynolds, Gianluca Crudele, Louisa Luk, Euginia Chui, Meghan Claridge y Salvatore Caraglia, da vida a Figlia, que en italiano significa «hija”. Acertado, ingenioso, impecable.

La propuesta de Superunion es tan simple como inolvidable. 300 botellas cerámicas únicas e irrepetibles producidas por artesanos de la región, donde, lejos de intentar enmascarar las imperfecciones propias de este sistema de fabricación, los destaca. Así es, la gente de Superunion apostó fuerte y no se equivocó. Cada una de las botellas, de medio litro y en un solo tono, carece de cualquier trazo, rasgo o detalle (salvo el nombre de la línea grabada a mano alzada en su base), que pudiera desviar la atención de su cualidad más importante, conceptual y visualmente: su unicidad.

El resultado es simplemente delicioso, ya sea en solitario, sobre la mesada de un foodie, o en conjunto en una estantería de algún punto de venta, las Figlia son una celebración del diseño artesanal y un tributo a un material noble e histórico como la cerámica.

El proyecto se completa con una serie de ilustraciones que bebe de la impronta general del proyecto y que son utilizadas como elemento central del etiquetado y el contenedor de cartón cilíndrico que completa el packaging. «Al igual que las botellas, las ilustraciones tienen como objetivo celebrar la singularidad de todo lo natural y vienen en una multitud de variaciones en torno al mismo estilo y paleta de colores», comentan desde Superunion.