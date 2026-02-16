Form Us With Love: mesas de trabajo a otro nivel 

Versatilidad, eficiencia y buen gusto

Nuevos sectores, nuevos oficios, nuevos mercados, nuevas profesiones,… En los últimos años el mundo laboral ha experimentado cambios realmente sustanciales que ha obligado a la comunidad creativa internacional a dar lo mejor de sí para solucionar las inesperadas y complejas necesidades resultantes.

En este sentido, Form Us With Love, el famoso estudio sueco fundado en 2005 por Jonas Pettersson, John Löfgren y Petrus Palmér, ha conseguido dar forma a Nest, una colección de mesas que hace de la versatilidad, la eficiencia y el buen gusto, sus mayores virtudes.

Desarrollada para la nórdica +Halle, la propuesta de Form Us With Love se hace fuerte en la modularidad y las incombustibles escuelas minimalistas noreuropeas. Orgánicas, simples y con personalidad, las líneas maestras de Nest permiten un sinfín de posibilidades. Estas invaluables características la dotan de «superpoderes» para redefinir arquitectónicamente los espacios que ocupa.

«El propósito de Nest era crear un sentido de comunidad a su alrededor, de manera similar a como nos reunimos alrededor de una mesa en un espacio recreativo», comenta Palmér.

La solución, aseguran desde Form Us With Love, proviene de la experiencia que el equipo de diseño tuvo al desarrollar la propia colección. En este punto entendieron que la mayoría de las personas a menudo preferirían trabajar en una mesa de pie, siempre que tuvieran asientos cómodos para apoyarse o sentarse a la misma altura.

«Hoy en día, el espacio público y el espacio de trabajo son, en cierto sentido, más dependientes entre sí. En la última década, hemos visto la influencia doméstica en el espacio de trabajo. Sin embargo, aprender de los entornos públicos se ha vuelto cada vez más importante. Con las Nest, Form Us With Love está aplicando la necesidad de algo que no sea lineal, para que múltiples mesas se puedan configurar utilizando un solo sistema, es una serie de partes para su propia creación».

La propuesta de Form Us With Love se completa con los assets habituales de un producto de esta categoría en términos de materialidad, conectividad y garantía. Vamos, un acierto en toda regla.