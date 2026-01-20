Loopie Hop: diseño innovador para bebés

Morrama colabora con la startup india Loopie para redefinir el cochecito infantil

Morrama, reconocida consultora londinense de diseño industrial e innovación, ha colaborado con la startup india liderada por mujeres Loopie en el desarrollo de su producto insignia: el Loopie Hop Stroller, un cochecito infantil de alta calidad diseñado específicamente para el mercado indio.

Este lanzamiento responde a una brecha creciente en el sector del cuidado infantil en India —que se estima alcanzará los 8.610 millones de dólares en 2030— en relación con productos bien diseñados, accesibles y sin los elevados costes de importación.

Diseño, emprendimiento femenino y visibilidad internacional

Recientemente, la fundadora de Loopie, Akriti Gupta, presentó el proyecto en Shark Tank India, donde recibió dos ofertas de inversión que decidió rechazar para no reducir la valoración de su empresa, reafirmando los valores y la integridad de la marca desde su origen.

En colaboración con Morrama, Loopie desarrolló el Loopie Hop con el objetivo de ofrecer una experiencia premium, intuitiva y alegre para madres y padres. El acompañamiento en diseño e ingeniería, junto con el conocimiento del mercado local, permitió a la startup recaudar una financiación inicial de 1,6 millones de dólares, posicionando a Loopie como una marca emergente a seguir en el sector babycare.

Ingeniería inteligente y diseño adaptado al clima indio

La estrecha relación con la fábrica facilitó un proceso ágil de diseño, pruebas y validación, logrando llevar el producto al mercado en meses en lugar de años. El cochecito cuenta con un chasis ligero de aluminio y ruedas todoterreno con giro de 360°, que garantizan una conducción fluida.

Entre sus detalles destacan la capota extensible, la ventana tipo “peekaboo” y los sistemas de ventilación con cremallera, pensados especialmente para las altas temperaturas del clima indio.

Diseño con propósito

“Nuestra colaboración con Morrama se basó en la convicción compartida de que los productos para bebés deben integrarse de forma natural en la vida de las familias, no exigir adaptaciones”, explica Akriti Gupta. “Su profundo conocimiento del mercado indio, junto con un diseño industrial riguroso, fue clave para crear un cochecito intuitivo, funcional y bien pensado”.

Por su parte, Jo Barnard, fundadora y directora creativa de Morrama, añade: “Como equipo liderado por mujeres, ha sido inspirador ver el éxito de Akriti con Loopie, especialmente su reconocimiento en una plataforma tan relevante como Shark Tank. Estamos orgullosas de esta colaboración y deseamos acompañar su crecimiento”.

La identidad visual y la paleta cromática se desarrollaron junto al estudio Thought Over Design, destacando el color Sunset Orange como seña icónica de la marca.

Crédito de las fotos: Morrama