Lujo y diseño en juegos de Giobagnara

Noche de juegos, elevada: el giro de lujo de Giobagnara sobre los pasatiempos clásicos

Elaborados en fina piel italiana, los nuevos sets de juego de Giobagnara transforman clásicos atemporales en codiciadas obras de arte.

Conocida por redefinir lo cotidiano a través de una artesanía extraordinaria, Giobagnara lleva ahora su inconfundible sello al mundo del juego. Diseñados para el coleccionista exigente, los nuevos sets de la firma convierten clásicos entrañables en objetos de diseño que se mueven con naturalidad entre la función y la forma. Pensemos en una noche de juegos, pero impregnada de la elegancia silenciosa de la piel italiana y del saber hacer artesanal.

Delos Snakes & Ladders Game Set

Una sofisticada reinterpretación de un favorito de la infancia, el Delos Snakes & Ladders Game Set está realizado sobre una estructura de madera revestida en piel, con un tablero de juego en piel impresa. Las piezas metálicas —disponibles en acabados cromo, bronce o latón— incorporan delicados insertos de piel, mientras que un cajón oculto permite guardar dados y fichas con discreción y orden.

Disponible en una amplia paleta de acabados en piel, Delos es menos un juego de mesa que una pieza de declaración, perfecta para salones, bibliotecas o incluso yates.

Mahjong Game Set

El Mahjong Game Set de Giobagnara se presenta en un lujoso estuche de madera recubierto en piel, con tapa extraíble. En su interior, los jugadores encontrarán un set completo de fichas y palos de baquelita de alta calidad, tres dados estándar, un dado de mayor tamaño y un refinado dado direccional forrado en piel para determinar la disposición de los asientos. Un guiño a la rica tradición del juego, elevada a través de la artesanía italiana.

Mocambo Backgammon Set

Diseñado por Simone Fanciullacci, el Mocambo Backgammon Set adopta una aproximación audaz a un juego con siglos de historia. La sólida madera de nogal conforma una estructura contundente, mientras que el campo de juego en mármol impreso introduce un contraste arquitectónico.

Sus líneas modeladas, casi primitivas, evocan una conexión con la naturaleza, el oficio y el juego atemporal. Completo con fichas de baquelita, dados, cubo de doblaje y una refinada bolsa de ante para su almacenamiento, este set está concebido para convertirse en una pieza heredable, destinada a trascender generaciones.