Marc Newson, una larga y prolífica carrera

Más de 35 años a la vanguardia del diseño industrial

Algunas de sus piezas forman parte de colecciones permanentes en museos emblemáticos como el MoMa y el Cooper Hewitt de Nueva York, el Pompidou de París o el V&A de Londres. Ha establecido cuatro récords mundiales en subastas. Uno de ellos, lo consiguió con su ya icónico Lockheed Lounge, vendido en la casa Phillips por algo menos de 2,7 millones de euros. Ha trabajado con Louis Vuitton, Aston Martin, Hermès, Dom Pérignon, Qantas Airways, Jaeger-LeCoultre, por nombrar solo algunas empresas… sin olvidar que fue la fuerza creativa detrás del Apple Watch. En 2005 fue incluido en la famosa lista que año a año la revista Time confecciona con las 100 personas más influyentes del planeta. En 2010 fue nombrado Comandante de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, por la reina Isabel II, sin duda uno de los reconocimientos más raros que un diseñador pueda recibir, y que nos da una idea de la verdadera dimensión de un personaje como Marc Newson, probablemente, el diseñador industrial vivo más importante de la actualidad.

Empujado por un afán creativo desde siempre, un joven Marc Newson comienza a estudiar joyería y escultura en la Escuela de Arte de Sidney, su ciudad natal. Tras graduarse en 1984 gana una beca otorgada por el gobierno australiano que le permite, dos años más tarde y con apenas 23 años, organizar su primera exposición individual. La muestra incluía la pieza que cambiaría su vida para siempre, el Lockheed Lounge. Este asiento de formas orgánicas, inspirado en las clásicas chaise siglo XIX y recubierto con láminas de aluminio, es un verdadero hito en la historia del diseño. Esta pieza de mobiliario ha sido sujeto de estudios, homenajes, libros, obras de arte, ha participado en editoriales fotográficas para publicaciones como Vogue y hasta llegó a «protagonizar» junto a Madonna uno de sus videoclips a principios de los años 90.

El revuelo inicial de su primera muestra lo llevó a Tokio, donde trabajó principalmente para Idée. De aquella colaboración salieron lámparas como la Super Guppy Lamp, una luminaria de aluminio inspirada en los sistemas de iluminación urbano nipones. Mesas como la Black Hole, una pieza escultórica producida en fibra de carbono donde Newson vuelca su congénito interés por el diseño aeroespacial, un interés que no solo heredarían muchos de sus trabajos sino que lo llevaría a crear, años más tarde, un avión solo por el placer de hacerlo.

La silla Wicker, un asiento con alma de acero y recubierta en rattan, o por supuesto, la disruptiva Embryo, el trabajo, que para muchos, es 100% Marc Newson, donde finalmente puede verse al diseñador que es hoy en día. «Probablemente es una de las cosas más reconocibles que he hecho, y una de las primeras piezas realmente bien resueltas, tanto estética como técnicamente», confiesa. Aunque la lista es mucho más larga, estos productos son los más representativos del paso de Newson por el país asiático.

Ya en los 90, Newson se traslada a París donde trabaja para Philippe Starck, Alessi, Magis, Flos, entre otros. Y es justamente en la capital francesa donde, junto a Oliver Ike, funda Ikepod, una firma consagrada a la relojería y en cuyos diseños, se dejan ver claramente la líneas maestras del Apple Watch.

En 1997 se muda nuevamente, esta vez a su destino actual, Londres, donde funda Marc Newson Limited. Allí, en su estudio de la capital británica, comienza a diseñar vehículos, desde bicicletas, como la MN Bicycles para la firma danesa Biomega, que destaca no solo por la robustez de un cuadro que logra redefinir la propia expresión de «cuadro», sino por su proceso de fabricación, el superforming, una técnica que moldea el aluminio a altas temperaturas y permite conseguir formas más complejas que las tradicionales. Coches como el Ford 021C, un diseño conceptual que lleva al automóvil a su mínima expresión y que le valió un premio en la edición 1999 del Tokyo Motor Show. Además del Kelvin40, el famoso minijet de uso civil de formas orgánicas, sus colaboraciones con Qantas Airways sentaron precedentes: el diseño interior de cabina de toda la flota A380 o la premiada butaca Qantas Skybed, son dos buenos ejemplos de su paso por el diseño aeroespacial.

Por supuesto, la búsqueda de nuevos ámbitos donde poner a prueba su creatividad no terminó ahí. Calzados, cámaras fotográficas, lanchas, tablas de surf, ropa, bolsos, maletas, electrodomésticos, bolígrafos, armas de fuego, gafas… y la lista sigue y sigue. Productos tan distintos entre sí, de campos tan dispares, solo unidos por la inequívoca firma de un diseñador que ha hecho de la versatilidad una constante y de la calidad un modo de vida.

En la actualidad, con apenas 56 años, Marc Newson está lejos de retirarse. Aunque nos confiesa que tiene la fantasía de vivir algún día en Grecia, para simplemente, “disfrutar de mi casa y juguetear en mi taller… hacer cosas. Sé que siempre haré cosas”.

Este artículo forma parte del número 82 de la revista Experimenta