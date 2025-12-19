Tripp Trapp: al servicio de los más pequeños

El triunfo del diseño y el pensamiento creativo

Aunque hoy en día las Tripp Trapp —y sus sucedáneos— son tan obvias como imprescindibles en un hogar con niños pequeños, hasta principios de los años 70 existía un vacío tan abismal en este ámbito, que era literalmente indetectable. Los asientos destinados a los infantes eran apenas apaños o, en el mejor de los casos, efímeros, dada la vertiginosa velocidad de crecimiento de sus usuarios. Se sufría en silencio, porque nadie sabía lo que se necesitaba, ni mucho menos cómo solucionarlo.

Por esta razón, cuando en 1972 el diseñador, artista y maker noruego Peter Opsvik presentó de la mano de Stokke la primera edición de este icono universal del diseño adaptativo, el ecosistema familiar y su funcionamiento, cambió para siempre.

¿Y qué tienen de especial las Tripp Trapp? En una sola palabra, todo. Saint Laurent aseguraba que un buen diseño podía soportar la moda de 10 años,… esta pieza lleva medio siglo en primera línea de batalla en hogares de medio planeta y sin mostrar signos de envejecimiento. Visto así, «todo» no parece exagerado.

Sus atemporales líneas maestras, austera materialidad, fácil montaje o eficiente almacenamiento, son solo algunas de las tantas características, muy adelantadas a su época, que hicieron de las Tripp Trapp lo que son en la actualidad. Por supuesto, la prestación que las define como ninguna otra, es la posibilidad de regular sus alturas, y no solo la del asiento, también la del reposapiés. Así, una Tripp Trapp puede asegurar su utilidad indefinidamente, incluso hasta que sus pequeños usuarios alcancen la madurez. «Es más común ver a las Tripp Trapp en los anuncios clasificados en la columna de ‘se busca’, que en la columna de ‘en venta’. Una señal de su larga vida útil», comenta Opsvik.

Y aunque instituciones de la talla del MoMA de Nueva York, el Museo del Diseño de Londres o el Vitra Museum, cuentan con una Tripp Trapp en sus colecciones permanentes, el verdadero homenaje a este triunfo del diseño y el pensamiento creativo, se lleva a cabo cada día en los hogares de familias de todo el mundo.