Un altavoz nacido de pelotas de tenis usadas

Rogue Projects da una nueva vida a las pelotas de tenis usadas

Todo aquel que ha jugado más o menos de forma asidua al tenis o al pádel, es consciente de la mala vida de sus pelotas. Cuestan poco, duran poco y contaminan mucho. Esto ha llevado a más de uno a buscarle una salida medianamente ecológica pero finalmente todos, o casi todos, se han terminado bajando del barco para entregarlas a la mascota de la casa.

Pues bien, Rogue Projects, el estudio londinense fundado y dirigido por el diseñador, ingeniero y artista británico Richard Moss, ha encontrado una ingeniosa, inspiradora y ciertamente divertida forma de darle una nueva vida… y saben qué, ha acertado.

HearO, como ha sido bautizado el proyecto, no es otra cosa que un altavoz portátil que utiliza las inherentes propiedades acústicas de una pelota profesional, como su arquitectura y materialidad, para dotar al producto de una sonoridad notable.

«Comenzamos por repensar lo que podía ofrecernos una pelota de tenis. Reconocimos sus propiedades y nos centramos en la reutilización. Intenté considerar la pelota de la misma manera que Picasso convirtió el coche de juguete de su hijo en la cabeza de un babuino para su escultura La guenon et son petit«, comenta Moss y agrega: «Junto a un equipo de expertos, exploramos una variedad de formas y técnicas diferentes, optando finalmente por un diseño que conserva el 75% de la pelota original… Fueron necesarios varios prototipos para encontrar el diseño óptimo para la electrónica del dispositivo. Nuestra iteración final racionalizó la funcionalidad a un solo botón, e incluyó una rejilla de altavoz con patrón Fibonacci para mejorar la proyección del sonido. La forma inclinada de la pelota de tenis requería dos cortes únicos. Para conseguirlos, introdujimos nuestras propias guías de corte de nailon impresas en 3D y construimos una prensa hidráulica industrial de dos toneladas, diseñada y calibrada específicamente para cortar pelotas de tenis».

El resultado no es otra cosa que genial. Un producto tan efectivo como efectista que consigue transformar un verdadero problema en una virtud y hacerse por el camino con el corazón de un mercado que mueve ingentes cantidades de dinero y recursos en todos los niveles de juego.

«Es difícil de decir, pero creo que los consumidores son inteligentes y hacen preguntas sobre los productos, cómo se fabrican y de dónde proceden. Somos conscientes de que debemos mantener nuestras tiradas de producción bajas y exclusivas. Siempre nos hemos centrado en productos e ideas con un propósito (más que en el beneficio). Nos hemos hecho un buen hueco con HearO, ya que su narrativa es multicapa y habla a los aficionados al tenis y a los compradores preocupados por el medio ambiente».

Un par de apuntes para finalizar que bien merecen la pena mencionar, el primero de ellos, el packaging. Justo y necesario. Ya sea el pequeño contenedor metálico, texturizado con una serie de perforaciones mínimas o su impoluta caja de cartón reciclado, la solución de Moss y su gente mejora el conjunto.

El segundo y último apunte es para una acción de marketing. Dejando de lado la rica y eficiente puesta en escena del producto en entornos digitales, se le suma una iniciativa que involucra a leyendas del tenis como el campeón de Wimbledon, Pat Cash, para el lanzamiento de ediciones limitadas con su firma.

«Hay un hilo conductor y una sensibilidad de diseño comunes en todos los proyectos que salen de nuestro estudio. La sostenibilidad es un elemento central de la filosofía del estudio, y nos esforzamos por crear productos duraderos. Buscamos formas de dar nueva vida a los materiales usados y pensamos en cómo envejecerán nuestros proyectos, hasta el más mínimo detalle. Nos apasiona crear iconos de la reutilización. En cuanto a la historia de la pelota de tenis, tenemos planes para convertirlas en sofisticadas y elegantes pantallas acústicas, muebles y expresiones de arte visual».