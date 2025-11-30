Jasper Overgaard y Christian Dyrman en estado puro

Los diseñadores daneses Jasper Overgaard y Christian Dyrman, la famosa dupla creativa que en 2013 fundara el multipremiado estudio Overgaard & Dyrman, es la responsables de Wire, una colección de asientos que pendula entre lo clásico y lo vanguardista gracias al arriesgado acento orgánico de sus líneas maestras y una sublime elección e implementación de materiales.

Aunque las tres piezas principales de Wire —silla de comedor, butaca y sofá de dos plazas— comparten quizás demasiados rasgos, como la estructura de varillas que soluciona respaldo y asiento, las patas tejidas en uve doble o el brutal tapizado removible, Overgaard y Dyrman se las arreglaron para concebir volúmenes con matices lo suficientemente distintos para funcionar sin mayores problemas, tanto en conjunto, como por separado, gracias al carácter escultórico y fuerte personalidad de cada unidad. «Cada pieza ha sido diseñada haciendo énfasis en el equilibrio estético y estructural. El resultado es una colección innovadora que combina formas orgánicas con materiales atemporales, funcionalidad cotidiana y comodidad ergonómica», aseguran desde Overgaard & Dyrman, que actualmente opera desde la ciudad de Vendsyssel-Thy.

En definitiva, en esta potente serie, que se ha inspirado en ciertos aspectos de la arquitectura y fabricación clásica de las monturas de equitación nórdicas —y producida de forma artesanal por especialistas locales—, Overgaard y Dyrman han conseguido dar vida y personalidad a una colección de asientos de época, tanto por su vuelo estético como por su excelsa ejecución.