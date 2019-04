La cafetería de Artem Trigubchak y Lera Brumina. Espacios y el uso del color

Breadway Bakery, interiorismo “instagrameable”

Situada en el centro de Odessa, Ucrania, Breadway Bakery es lo que a día de hoy se conoce como un lugar totalmente “instagrameable”, tanto por su estética como por el tipo de comida que sirven.

Los responsables del proyecto son los arquitectos Lera Brumina, que trabajó el concepto así como las partes más técnicas, y Artem Trigubchak, responsable del diseño interior. El resultado es un espacio atractivo y confortable a base de colores brillantes y texturas contrastantes.

El local, de 85 m2, cuenta con tres partes diferenciadas: cafetería, take away y panadería. El diseño se ha ajustado a estas tres funciones, diferenciándolas fundamentalmente mediante el uso del color. Así, la zona de take away es de color azul intenso; la zona de espera que se encuentra en el centro del espacio es una gran caja rosa; y la zona de cafetería es de un color gris claro que aporta un toque contemporáneo a la composición.

“La panadería cuenta con altos techos y grandes ventanales que queríamos destacar. Para enfatizar la cantidad de luz hemos usado baldosas brillantes de cerámica, mientras que para la altura hemos diseñado unos grandes candelabros de tubos metálicos”, comentan los autores. El resto del mobiliario —muebles empotrados, mesas y sofás de terciopelo rosa— también ha sido diseñado especialmente para el proyecto.