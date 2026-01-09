Super Mario Bros. La leyenda cumple 40 años

Hace 40 años salía a la venta en Japón un videojuego que, además de marcar generaciones enteras de gamers, se convertiría por peso propio en uno de los elementos distintivos de la cultura universal. Sus personajes, como pocos en la historia, han conseguido atravesar fronteras, disciplinas, ámbitos, formatos, tiempo y espacio, hasta conseguir formar parte del imaginario popular y el acervo cultural de la sociedad moderna. Por supuesto estamos hablando de Super Mario Bros, el título creado por Shigeru Miyamoto para la icónica NES, la consola de 8 bits de Nintendo.

Éxitos universales de este calibre son difíciles de explicar. Jugabilidad, colores, diseño, casualidad… quizás todo, quizás nada, quizás solo suerte. Pero la realidad es la que es, desde su lanzamiento Super Mario Bros. lleva vendidos, según datos proporcionados por la propia compañía, más de 330 millones de copias ¿Muchas, pocas? The Beatles lleva vendido casi 600 millones de discos en el doble de tiempo y en una industria, que a diferencia de la del videojuego, llevaba años consolidada.

Aunque Mario había hecho un cameo en las pantallas de Donkey Kong unos años antes, lo hizo bajo el nombre de Jumpman, la aceptación del personaje llevó a la compañía nipona a decantarse por un spin-off para arcades titulado Mario Bros. donde ya aparecía su hermano Luigi. Con estos antecedentes era de esperarse una buena recepción por parte del público pero jamás, ni en las previsiones más optimistas de Shigeru Miyamoto y compañía se contemplaba semejante éxito. Solo los primero 12 meses Super Mario Bros. llegó a vender 40 millones de copias.

Desde los años 80 Mario ha participado en cerca de 200 videojuegos diferentes, ha protagonizado películas, series animadas; ha inspirado libros, pinturas, esculturas, canciones… hasta le puso nombre a una avenida en Zaragoza.

Resumiendo, la creación de Shigeru Miyamoto no solo es el videojuego más representativo de la historia y una industria en sí misma, sino también una pieza de diseño imperecedera, un verdadero referente de creatividad e innovación. ¡Feliz cumpleaños Mario!