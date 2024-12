La columna de Eugenio Vega: Extraños en un tren

Share this...

“Una vez en la estación de ferrocarril […] de nuevo comenzaba el vuelo por raíles, la magia de nuestro tiempo; pues magia era para más de una señora que se santiguaba antes de poner el pie en el estribo, y tornaba a hacer la señal de la cruz una vez dentro, antes de acomodarse en el asiento de aquel diabólico carruaje sin caballos (Hans Christian Andersen, 1863).

I

Jens Nielsen, arquitecto y diseñador industrial, ocupó durante casi dos décadas (1971-1992) la dirección de diseño de los ferrocarriles daneses, la Danske Statsbaner (DSB), y dio a aquella institución la consistencia social que llegó a tener a finales de los años ochenta. Desgraciadamente, Nielsen falleció en 1992, con tan solo cincuenta y cinco años, cuando se le consideraba la personalidad más relevante del diseño en Dinamarca. Su huella permaneció en la compañía hasta que en 1998 alguien decidió acabar con las señas de identidad de su sistema. Para Nielsen, su trabajo iba más allá de diseñar marcas, señalizaciones o material rodante, consistía en coordinar todos esos componentes en un sistema coherente y eficaz: “el diseño puede llevarse a cabo dentro de la empresa o mediante consultores, pero la dirección del diseño es siempre asunto de la empresa” (Nielsen, 1987, 1).

La dirección de diseño era, en palabras de Nielsen, “comparable a la labor de un jardinero que “debe estimular el crecimiento de lo que cuida, pero también ha de utilizar las tijeras para mantener todo en orden, con la vista siempre puesta en las consecuencias” de sus acciones (Nielsen, 1987, 1). El principal objetivo de la DBS era materializar los valores que daban sentido a la compañía, no solo en elementos visuales fácilmente reconocibles, sino en comportamientos que incluyeran la actividad del personal con los usuarios, los proveedores y las instituciones públicas. El diseño era, desde ese punto de vista, una actividad que contribuía a prever necesidades y dar soluciones que pudieran implementarse de manera automática, sin la presencia de quien las había ideado. En definitiva, la gestión del diseño no solo implicaba a los responsables de las instituciones sino también a los propios usuarios.

II

Tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de Jens Nielsen en un foro sobre diseño y transporte que se celebró en Lugano en septiembre de 1989 en la que describió la situación de los servicios ferroviarios en el mundo. En su opinión, la mayoría de los ferrocarriles eran “lóbregos, sucios y dejados de la mano de Dios”, las estaciones estaban atestadas de gente, mal organizadas y tenían un aspecto deprimente frente a otros edificios públicos. Si a todo ello se añadía un personal desmotivado que desatendía a los usuarios, el problema era realmente serio (Nielsen, 1989).

En su intervención, Nielsen mostró una serie de iniciativas que estaba poniendo en práctica para desarrollar un sistema de comunicación con los usuarios con el fin de que el sistema ferroviario no fuera un conglomerado de estaciones mal señalizadas, material rodante deteriorado y folletos con horarios llenos de errores. Durante su mandato al frente de la DSB, se renovó la publicidad, los uniformes y los trenes. También la dirección de diseño se ocupó de supervisar la restauración de las estaciones y la construcción de otras nuevas, como la de Høje Taastrup, abierta en 1986 cerca de Copenhague.

Al término de su conferencia, uno de los asistentes comentó que el sistema visual de la DBS recordaba en exceso al programa, que por entonces, utilizaba la British Rail. Nielsen contestó que, aunque en cierta medida eso era verdad, carecía de importancia para lo que necesitaba la Danske Statsbaner. Ningún ferrocarril danés iba a circular por el Reino Unido y tampoco parecía probable que los trenes aquel país llegarán a Copenhague. No había, por tanto, un mercado en el que ambas marcas tuvieran que competir mientras no cambiara la condición de monopolio en que se gestionaban las redes ferroviarias y no se construyera un túnel bajo el canal de la Mancha.

Nielsen no negó la influencia de la British Rail en la Danske Statsbaner en lo que se refería a la gestión de la identidad visual y de sus sistemas de información. Era algo inevitable en la medida en que el Design Council había servido de modelo para el Designråt, creado para “promover el diseño danés ideando y explorando alternativas mediante lo que denominan design freethinking” (Designrådet, 2024). A finales de los años ochenta, el Design Council y el Designråt, junto con el Ministerio de Industria español y la Fundación BCD, publicaron varios libros en ediciones bilingües sobre gestión del diseño, un tema del que apenas había referencias en nuestro país (Ministerio de Industria, 1987).

III

Pero Nielsen dijo también que el diseño de un sistema tan complejo se ocupaba de asuntos muy importantes que no podían apreciarse a primera vista. Uno de ellos era la planificación de las redes y del material ferroviario con el fin de garantizar el máximo nivel de seguridad. Otro igual de importante era reducir las horas que los usuarios empleaban en sus viajes y que no podían medirse solo por lo que tardaba un tren en ir de una estación a otra. A la duración de los trayectos había que añadir el tiempo para comprar los billetes (cuando no existía la venta online), el que necesitaban para llegar de su casa a la estación, el que perdían hasta que encontraban su vagón y su asiento, y el que empleaban por motivos similares en la estación de destino. Todos esos asuntos eran problemas de diseño que solo podían valorarse mediante una visión realista del comportamiento de los usuarios.

Que unas marcas quedasen mejor o peor al lado de otras en un anuario de diseño era algo que solo interesaba a los especialistas. La gestión del diseño se ocupaba, por tanto, de elementos invisibles que afectaban al funcionamiento de un sistema de gran envergadura con procedimientos de evaluación más complejos. Para Michael Farr, el iniciador de este concepto, “la gestión del diseño consistía en definir un problema, encontrar al diseñador más adecuado para resolverlo y hacer posible que pudiera llevarlo a cabo en el tiempo previsto y con el presupuesto acordado” (Farr, 1966).

IV

Pocos años después del fallecimiento de Nielsen, los nuevos responsables de la DBS quisieron dejar claro que estaban en un tiempo nuevo. A pesar del reconocimiento que había recibido su trabajo, la nueva jefa de diseño, Pia Bech Mathiesen, decidió en 1998 abandonar la política de diseño llevada a cabo hasta entonces, incluyendo los elementos más reconocibles de su identidad visual. En su lugar, se creó una nueva marca (más liviana) adornada con una combinación (algo afectada) de azul y gris metálico que pronto tuvieron que abandonar para volver a la tradicional de rojo y negro. En 2014 se decidió recuperar, con algunas modificaciones, el logotip creado por Nielsen hace más de cuarenta años.

Desde que Jens Nielsen se ocupara de estos asuntos, el transporte en Europa ha cambiado hasta hacerlo irreconocible. Los procesos de privatización se han generalizado, las grandes compañías ferroviarias han dividido sus actividades para crear gestores de infraestructuras (que se ocupan de la red) y operadores (que gestionan el transporte de viajeros y mercancías) y desarrollan sus actividades en varios países. Por otra parte, las inversiones en las líneas de alta velocidad han dejado en el olvido los servicios tradicionales que caracterizaban los sistemas ferroviarios en la segunda mitad del siglo pasado (de Miguel, 2018). Solo en Dinamarca, entre 1932 y 2018, la red ha visto reducida su longitud en más de un 40% y, desde los años noventa, se han privatizado varias líneas principales. En lo que se refiere a la gestión del diseño, la complejidad de los sistemas (y de los problemas que suscitan) es mucho mayor que hace tres décadas y el ritmo con el que implementan los cambios es de una intensidad nunca conocida. Al igual que quienes viajaban en ferrocarril en el siglo XIX, volvemos a sentirnos extraños en un tren.

